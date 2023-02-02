農曆開春後，府院黨看似一團和氣，但這是否意味民進黨真已定於賴清德一尊？眼前情勢，或許正逼得蔡英文朝妥協方向退後，但從內閣改組鋪排，及陳建仁上任後積極塑造溫暖和諧、消融朝野敵對的動作來看，有關於誰是接班人的課題，蔡英文顯然嘗試透過「創造性的模糊」，為英派血脈的延續建構最大的利益。

去年九合一選後政治局勢驟變，民進黨黨魁蔡下、賴上的格局，一度被解讀為總統跛腳的開始。只是，對賴清德而言，府院與黨之間若因相互掣肘，導致政令難以上行下效，中央政府的頹敗對選情自是有弊無利。因此，從權謀角度而論，就算百般不願，賴終究得奮力做到「尊蔡共好」。

只是，若從蔡角度看問題，恐怕是不應也不能毫無心防地接受賴的「好意」。

2019年初，蔡因九合一敗選導致聲勢墜落谷底，賴在黨內總統初選取而代之的突襲舉動，無論蔡本人怎麼看這件事，真正最憤怒的一群人，其實是背後的英派及與之共生的團體；因為這場黨內初選，儼然成為他們的「工作保衛戰」，為求生存只好化身側翼網軍，寧可火燒厝內，也要割喉割到斷。

蔡、賴在彼此身上留下的傷痕之深，就算會好，也好不完全。因為這已非單純的原諒與否，而是人性的生存本能。

因此，為何賴當上副總統後，非得等到去年九合一民進黨慘敗，才獲得蔡英文邀請參加每周三的官邸國安早餐會？反觀前副手陳建仁，只要議題合適，4年任期是經常性獲邀坐在總統身邊。兩相對比，要說蔡對賴沒戒心，是騙人的。

在心結難解的基礎上，蔡屬意的接班人從來就不是賴，即便到今天也依舊如此。說句玩笑話，若要蔡在賴和國民黨之間選出下屆總統，她可能還會遲疑一下。

因此，即便賴在各方民調均已遙遙領先黨內潛在競爭者，但從內閣改組幅度及新閣揆陳建仁的起手式來看，足以再次證明蔡尚未放棄。

首先，民進黨去年之所以敗選的關鍵之一，就是內閣掀起的仇恨值。但此次內閣改組僅9位新首長、29人全留任，無論是力挺高端的薛瑞元，或是只解決蛋荒沒解決蛋價的陳吉仲、催眠台灣不缺電的王美花、斷交部長吳釗燮，舉凡人民討厭的通通留下，擺明要弱化賴清德嘗試揭櫫的改革形象。

更進一步來看，陳建仁在首次行政院會，就懂得指派副院長鄭文燦於會前致電邀請6都市長列席，會後還舉行茶敘傾聽地方心聲；甚至連拜會僅5席立委的民眾黨團，也毫不避諱地拿起小抄才發言，其塑造尊重在野的謹慎形象，不言可喻。學者出身的他，能以此圓融姿態登場，一舉一動顯有高人操盤，預料將有助提前消弭在野炮火，爭取墊高聲勢的契機。

只是，陳建仁真能在短期內蛻變到足以抗衡賴清德嗎？或許蔡英文最終無法力挽狂瀾，但至少能藉此牽制創造恐怖平衡，一則預防跛腳，二則在衝突中換取雙方互不掀底的默契，降低英派遭清算的可能。換言之，已經燒了4年的蔡、賴之爭，仍是未完待續。

（作者為資深媒體人）