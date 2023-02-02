陳建仁內閣1月31日正式走馬上任，雖然內閣改組討論多時，但最後出線的面孔卻讓人不期不待。九合一大選民進黨慘敗後，行政院本應負起政治責任在第一時間全面改組，無奈蔡政府仍耗到台北立委補選連敗，證明自己不得人心難以挽回後，才倉促進行人事調整。蔡總統雖將新內閣美其名為「溫暖堅韌」，然而新內閣改組幅度極為有限，除了派系分贓外，更無令人耳目一新的亮點，任期又僅剩一年多，根本是民進黨權鬥之後，蔡英文總統最後看守政權的「跛腳內閣」而已。

先看閣揆本身，陳建仁過去被看重的是其學術研究長才，從政經驗僅正式任職於國科會主委與衛生署長，他之所以這次能被層峰看重出任行政院長，無非是他過去擔任副總統時與蔡英文培養出的好默契。但是副總統僅是備位元首，本身並無「政績」可言，陳建仁若未能大刀闊斧開展新局，那麼他之所以能坐擁高位，就完全在於蔡英文對他的賞識與信任。然而九合一選舉已讓蔡英文「跛腳」，陳建仁的內閣就只會是一個「跛腳內閣」。

再看其他閣員人選，先不提因論文抄襲被褫奪學位的前桃園市長鄭文燦，包括新北市長敗選的前交通部長林佳龍接任總統府祕書長、花蓮縣長敗選的Kolas Yotaka回任總統府發言人、嘉義市長敗選的前總統府副祕書長李俊俋任勞動部政務次長、新竹縣長敗選的客家部主任周江杰出任客委會副主委，甚至連議員層級的前台北市議員梁文傑，敗選後也獲延攬至陸委會擔任副主委，種種族繁不及備載，無怪乎被外界質疑是敗選者聯盟甚至是「資源回收站」。如果連地方層級的選舉都不能獲得人民認同，焉能認為這些政治人物在中央能夠作出人民信任而福國利民的善舉？焉能期待這些閣員能在位置上展現出讓人眼睛一亮的作為？

蔡英文總統所遺任期剩下一年多，陳建仁內閣只要跳脫不出蔡英文的陰影，無論如何最多也只剩下一年多的任期。陳建仁是因蔡英文的信任而得位，敗選者聯盟們是因民進黨的利益而得位，卻看不出他們的真才實學與專業實力。蘇貞昌曾自喻為袁崇煥，被外界質疑暗指蔡英文為崇禎，新內閣無法唯才是舉，僅有黨派之見，蔡英文跛腳政權之下的陳建仁跛腳內閣，恰如明末崇禎亡國氣象，實在令人為台灣的未來一憂。

（作者為國民黨副發言人）