新年開春之際，美軍動作積極。國防部長奧斯汀先是1月中旬在華盛頓參加美、日2+2安全諮商會議，會後宣布將在日本沖繩部署新的海軍陸戰隊單位，月底又訪問馬尼拉，與菲律賓達成協議，將在2014年美菲《增強防衛合作協議》開放5個基地的基礎上再增加使用4個菲國基地。

值得注意的是，美軍屬意的新基地雖未公布，但媒體報導是在「距離台灣很近的周邊地區」，而之前的基地則是靠近南海。這表示美軍的部署正轉向面對巴士海峽。美國積極調整台灣周邊的戰略部署，到底所為何來？

面向南海是為了支援海軍的「自由航行」，面對巴士海峽則是為了陸戰隊的新任務。奧斯汀提到「新的海軍陸戰隊單位」是指重新編組的「陸戰隊濱海戰鬥團」（MLR）；因此要釐清美軍調整部署的意圖，需先理解MLR在未來戰爭中扮演的角色。

美軍理解未來面對的共軍是個科技能力相若的對手，和之前的伊拉克軍與阿富汗塔利班是完全不同的兩回事。而共軍在西太平洋作戰有主場優勢，因此在多次兵棋推演以落敗告終後，美軍提出「分散式作戰」概念，將以往打擊力集中在航母戰鬥群的戰法，改為分散於有足夠打擊力，且能相互通聯的獨立作戰單位。海軍陸戰隊於是重寫準則，拋棄以往的聯合登陸，改打「遠征前進基地作戰」（EABO）。

MLR就是準備打EABO而重新編組的部隊。陸戰隊拋棄主力戰車，改配賦反艦飛彈或無人機。雖然縮編戰鬥人員，卻增加了強大的通聯與後勤能力。一旦戰爭爆發，各單位就迅速投放到各個預先選定的小島。這些分散在廣大海面上的前進基地能形成強大火網，打擊試圖通過的敵方船艦，封鎖整個海域。

這是為何需要琉球與呂宋基地的原因，MLR需要濱海部署才能迅速投放。這也意味著美軍的作戰構想是要強化琉球至呂宋海域的防禦，將解放軍船艦封鎖在第一島鏈之內。而預先選定的小島，可能包括台灣的澎湖群島、東沙、小琉球、綠島與蘭嶼。

美軍的積極部署顯示了某種急迫感。不久前媒體曝光空軍上將米尼漢（Mike Minihan）發給屬下的備忘錄，他預判美中2025年將發生衝突，要求部屬完成戰鬥準備。這可能不只是他個人的觀察，而是美軍的集體焦慮。未來美軍在台海附近的動作或許將愈來愈大。

這使得台灣更需要戒慎恐懼，千萬穩住。因為中共雖仍維持「兩岸關係和平發展」基調，美國拜登政府也強調要建立「護欄」，但美軍的積極備戰卻可能形成「自我實現的預言」。即便雙方都不願戰，懷疑與恐懼仍將使戰神自我催生。果真如此，讓我們再提醒一次不久前華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）兵棋推演共軍在2026年入侵台灣的結果：美軍慘勝、共軍慘敗、國軍全滅，台灣成為焦土。政治人物對此，能不慎乎？

（作者為台灣國際戰略學會執行長）