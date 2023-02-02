兩岸關係在去年歷經不少風波，尤其美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台更掀起第四次台海危機，不過寒冬之後總能等到春天，最近兩岸之間互相釋出善意的舉動，若能持續和解的氛圍，今年或許有機會見到兩岸融冰。

隨著新冠疫情趨緩，中國大陸的「中國航空運輸協會」已致函我民航局，提出恢復16個兩岸直航點的建議，民航局也表示「已收到，正在討論中」。日前在金門縣長陳福海及國民黨立委陳玉珍赴大陸努力奔走下，國台辦主任宋濤宣布解除包括金酒在內的台灣63家企業輸陸禁令，顯示陸方也希望在兩岸政治僵局尚未化解之際，能優先照顧兩岸人民的生計與交流的便利。

蔡總統在2日出席今年大陸台商春節聯誼活動時表示，推動疫後健康有序的交流，是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。她也重申，我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等、及相互尊重下，願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受、而且促進區域和平及穩定的可行之道。

不過蔡總統口頭釋出的善意，也應落實到真正的行動上。就像有台商會長建議，兩岸應以民生為主，「政治意識形態可以先放下」。兩岸直航航點和小三通都是台商最關心的議題，如今陸方主動表達希望恢復更多直航點，正是疫後兩岸逐步恢復交流的一大契機。

對此，陸委會主委邱太三先表示「可以恢復的不只16個」，但他話鋒一轉，又說這事是「政治決定」，要由兩岸協議機制（航運小兩會）進行協商，不能由兩岸航運業者自行決定。但別忘了，3年前是我方為了防止大陸新冠疫情波及而片面宣布斷航，現在陸方主動遞出橄欖枝，陸委會反而退縮不前，豈不重重打臉才剛說要對話的蔡總統！

今年兩岸關係其實有不少的地雷，美國眾議院議長麥卡錫可能訪台就是重大爭議事件。在麥卡錫未成行之前，若能及早恢復兩岸直航，讓更多台資企業重返大陸市場，兩岸關係的和緩就可能冷卻一些想打台灣牌抗中以搏取個人政治利益的想法。

維護台海和平穩定的最佳「護欄」就是恢復人員往來，藉由深化互信以降低誤判風險，進而逐步堆疊能支撐兩岸政治歧見的堅固基石，避免台海安全因外部的短線炒作而陷入失控。

民進黨享盡兩岸經貿紅利，卻不願付出政治成本的美夢，已經在去年底被選民狠狠打醒。新的一年，在新內閣上路後，蔡總統對兩岸關係的說法也顯得「溫柔」多了。陸委會主委邱太三應該抓住難得機遇，不要讓難得的兩岸和解氛圍溜走，積極協商全面恢復兩岸直航，讓台商有個平安的歸鄉路，也順勢帶動兩岸關係正向發展。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）