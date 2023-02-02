國家安全和國防軍備的計畫作為有其一套專業的構建方式，絕不是瞎起鬨、蹭熱度、馬馬虎虎胡搞一番；兩岸緊張氛圍一再蔓延，自俄烏開戰以來，美國頻頻對台灣施加壓力，更挑釁中國大陸向來堅持的「一中原則」，官大學問大的政治人物及財大氣粗的企業家竟也紛紛提出不務實的國防政策，鬧出一樁樁笑話。

如若形容日前角逐立委補選失利的吳怡農是沒有專業素養的「農包」，那麼聯電榮譽董事長曹興誠就是信口雌黃的「夜郎」。前者拋出在家當兵的荒誕言論，後者自以為富可敵國般的捐錢買軍火，結果害得綠營九合一選舉一敗塗地，又遭恥笑是沒有男子氣概的渣男，選前如同「癩蛤蟆打哈欠」般30億大撒幣的闊氣，選後變成只是空口說白话的芭樂支票，還一副可憐兮兮的模樣在社群平台上自怨自艾，陳述：「衣食不講究，不要小看我」，表示這幾天就有兩千多萬要匯出，更自擬自答的諷刺提出質疑的議員、律師們多唸書，不要誤國害己。

此舉已經讓社會大眾徹底認清曹大董事長的格局竟是如此狹隘，挑弄戰端已不可取，禁不起檢視更是低級，堂堂富商巨賈卻沒有雍容大度，反而像個博新聞版面的跳樑小丑。蔡政府再繼續放任這些人恣意妄為，才真是「票投民進黨，青年上戰場；引戰搞台獨，兩岸難相處。」

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