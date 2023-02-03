今年大陸春晚，有這樣一首歌，喚起了很多人的青春回憶吶。這首歌是姜育恆、蘇有朋、王錚亮、汪蘇瀧演唱的《跟往事幹了好幾杯》。

《跟往事幹了好幾杯》其實最早是一首王錚亮和華少、黃洋合唱的歌曲，王梓赫詞，黃洋曲，收錄在王錚亮2015年的專輯《故事島》中，據說靈感就是來自姜育恆的經典《跟往事幹杯》。

2022年，2007年「快男」因為綜藝重新翻紅，他們在節目中也提到了《跟往事幹了好幾杯》這個梗。

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這首歌的結尾，在大陸流傳非常廣的《跟往事幹杯》響起，已經22年沒在春晚出現的姜育恆出現，全場掌聲。

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好吧，我們就來聊聊這首歌的前世今生吧。

先得說一下日本的民謠歌王長淵剛，那個淵在漢語中同「淵」，有淵博和深遠的意思。長淵剛1978年22歲的時候從歌唱比賽出道。1980年9月，他在日本EMI出版了個人第三張大碟，名叫《乾杯》，這首同名主打歌放在專輯的最後一首。

《乾杯》這首歌在日本是一首流傳多年的國民級歌曲，至今仍是很多日本人結婚時必唱的神曲。

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來聽一個長淵剛的現場版《乾杯》，和姜育恆的風格大不一樣，太燃了。

其實長淵剛還有一首歌大家很熟悉，就是小虎隊的《紅蜻蜓》，他的原曲叫《蜻蜓》。

既然說到小虎隊，這次春晚小虎隊的乖乖虎蘇有朋和姜育恆一起表演，他們之間其實也有不解之緣。

1987年，從韓國到台灣地區發展的歌手姜育恆，在一家叫光美的唱片公司已經出了三張專輯了，但並沒有大紅。他一心想自己當專輯的製作人，於是就以此為條件，自立門戶開公司，並把唱片發行交給了當時很紅火的飛碟唱片。他和光美時期的老友苗秀麗開了一家開麗創意組合有限公司，專門從事娛樂行業的製作與經紀。那一年，飛碟發行了他個人的第五張專輯《驛動的心》，反響很不錯，主打歌《驛動的心》也非常有名。

1988年迎來了姜育恆事業的高峰期，這一年他一連出版了兩張專輯，一張是2月的《一世情緣》，一張是9月的《跟往事幹杯》。

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《跟往事幹杯》專輯的同名主打歌，曲就來自長淵剛的《乾杯》，作詞是台灣廣告人和作詞人陳桂珠。她的作品不算多，但《其實你不懂我的心》《最真的夢》等名曲都是她的代表作。陳桂珠很巧妙地保留了日語原曲中的「乾杯」這個詞，因為日語中的乾杯和中文的乾杯，發音非常相似。陳桂珠在歌詞中所拿捏的朋友的友情，人生的況味，意境都不輸日語原曲。

另外，《跟往事幹杯》的編曲是編曲大師陳志遠，他把原曲的民謠風做了大膽改編，變成了一首符合當時流行風格的大氣歌曲。當然，姜育恆百轉千回的演唱，也賦予了這首原本有些粗獷的歌曲新的生命。

1988年，開麗公司也做了一件改寫華語娛樂歷史的大事。這一年夏天，開麗做了一檔叫《青春大對抗》的綜藝節目，本來只是找主持助理，沒想到讓18歲的體育生吳奇隆、17歲的舞蹈生陳志朋、15歲的高中生蘇有朋大紅。於是開麗和飛碟唱片就乾脆把他們包裝成少男團體小虎隊，刮起一股超級旋風。雖然小虎隊的經紀事務都是苗姐苗秀麗負責，但身為公司大哥的姜育恆還是對三隻小虎非常照顧，彼此關係親如兄弟。

1993年姜育恆舉行婚禮的時候，蘇有朋和吳奇隆還是伴郎呢。後來這場婚禮的實況錄像被製作成《再回首》《跟往事幹杯》的MV，極為珍貴。

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三隻小虎中，姜育恆和吳奇隆關係最為親近。吳奇隆婚禮，姜育恆過生，彼此都會親赴，互動頻密。

今年春晚姜育恆出場後，蘇有朋很開心地與大哥挽肩撫背，是很自然的兄弟親切的動作呢。

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《跟往事幹杯》的影響力有多大呢？

1995年，著名導演夏鋼推出電影《與往事幹杯》，改編自女作家陳染的同名小說，陳染寫小說的時候，就是借用了《跟往事幹杯》的名字。

早就消失的女演員劉巖，真美。

2010年張猛的電影《鋼的琴》，秦海璐和王千源在小店喝了點小酒，在黑夜裡高唱《跟往事幹杯》的場景，很有意思很迷人。啊這個春節，好想再看一次《鋼的琴》。圖片

秦海璐今年也參加了春晚呢，姐，唱起來！

1996年，法國導演奧利維耶•阿薩亞斯到台灣跟拍了侯孝賢五天，拍出了紀錄片《侯孝賢畫像》。在這部片中，侯孝賢在KTV就唱了《跟往事幹杯》，而且是中文版和日文版無痕切換。很多影迷驚呼，原來阿孝咕唱歌這麼有味道！

很多年來，這首《跟往事幹杯》似乎一直都是有味道的成熟大叔摯愛的神曲。

網上還流傳著陳道明老師年輕時候激情演唱《跟往事幹杯》的視頻，雖然畫質高糊，但道明叔的歌聲還不錯，當年也是顏值巔峰了。

《跟往事幹杯》似乎很受超級實力男演員的青睞，2017年皇上陳建斌就在一個明星歌唱綜藝中唱了這首歌。

2013年，也就是整整十年前的《中國好聲音》，張惠妹組的塔斯肯和孟鵬同唱《跟往事幹杯》，雖然孟鵬輸了，但他也讓這場Batlle成為名場面。

這個名場面可以回看無數次。

後來塔斯肯還公開唱過好幾次這首歌，可見他有多愛。

2014年《中國好聲音》的學員耿斯漢在2021年還唱過一個《跟往事幹杯2021版》。

2017年有個網綜叫《舉杯呵呵喝》，大家喝喝小酒聊聊生活，其中胡海泉和趙英俊就合唱了很有氛圍感的《跟往事幹杯》。

《跟往事幹杯》多年來有無數的唱片翻唱版，其中最大牌的當屬姜育恆的老友王傑。當年在飛碟，姜育恆是憂鬱王子，王傑是悲情王子，兩人同期在華語流行音樂中佔據各自的重要位置。

2003年，王傑在英皇音樂出了一張歌曲多達19首的經典情歌翻唱專輯，除了翻唱他自己的歌外，大部分都是台灣經典情歌，其中就包括了這首《跟往事幹杯》。

2019年，小娟和山谷裡的居民的專輯《Smile》，也翻唱了這首歌。

好多年前，在大陸所謂汽車發燒唱片氾濫成災口水歌滿天飛的時候，成都的一家音樂酒吧老闆江智民的發燒專輯《另一種鄉愁》，算是精品級的存在。他的這張唱片也成為發燒音響圈中用來測試器材的天碟。而其中的《跟往事幹杯》也是一首拿來測試人聲的歌。只是它開頭的前奏配器和蔡琴《民歌蔡琴》中的《渡口》幾乎一模一樣。

值得一提的是，江智民和他的酒吧提攜過的歌手，竟然有三位都上了今年的春晚，不能不說很厲害了。其中就包括《跟往事幹了好幾杯》的原唱王錚亮，不知道他當年是否聽了老大哥江智民翻唱的《跟往事幹杯》，才有了這首歌的靈感呢？

2022年過去了，讓我們跟往事幹杯，向更好的未來奔去吧！（落山風/台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）