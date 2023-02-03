自從民進黨發現「抗中保台」牌失靈，再用來騙選票已經不大好使後，態度似乎有所轉變，聲稱要尋求兩岸對話。但從行動上看，卻是一股腦的積極謀求西方支持，蔡英文為了確保政治權力，避免提前跛腳，至少接連下了三步棋著。

第一步棋，配合綠委演出力邀麥卡錫訪台。自麥卡錫歷經15輪投票，艱難贏得眾議院議長寶座後，就有消息稱他將效仿前任眾議院議長斐洛西訪問台灣，如今新年剛過去，五角大樓就傳出消息，美國軍方正在為此大做準備；拜登政府的態度則是，美國分權而治，無權過問麥卡錫的外交行為。可以說，這個行程基本上是板上釘釘了。

上次裴洛西訪台，中美關係一度遇冷，直到拜登在巴厘島當面向習近平一再重申美國不支持台獨，並掛保證 「五不四無意」，中美高層才重新打開互動通道。因此面對麥卡錫的訪台行為，大陸勢將採取更加嚴厲的反制措施，一定看不慣也吞不下，美國及西方政要把訪台當成走廚房。

第二步棋，蔡英文並不滿足于美國官員訪台，還在尋求訪美。據相關報導，美國共和黨籍聯邦眾議員帝芬尼呼籲，拜登政府應邀請蔡英文訪問華府，並且不是以所謂私人身份而是以正式官方身份出訪美國，還要效仿澤倫斯基安排在美國國會進行演講。

按照中美建交以及三個聯合公報的原則，台灣領導人也就是中華民國總統絕不能以官方身份訪問美國。當年李登輝以所謂私人身份訪問美國，都引發台海危機，要知道那時大陸的海、空軍實力還非常落後，都差點動起了手。今非昔比，解放軍的實力有了質量的飛躍，除非美國打算徹底撕破臉皮，主動打破當前的台海局勢，否則蔡英文的畢業旅行恐會落空。

第三步棋，積極謀求西方國家的支持。前不久捷克大選順利結束，軍人出身帕維爾成功當選總統，他的立場就是更親近西方，即繼續支持對烏克蘭的軍援，也跟隨西方將中國視為安全威脅， 1月30日晚間他即以捷克新總統當選人身份與蔡英文進行通話，隨後並在推特發文表示，雙方同意加強兩國關係，並期待未來與蔡英文見面。

顯然，蔡政府也有謀求讓捷克變成下一個立陶宛的想法；北京方面雖然氣噴噴，卻遭捷克總理費亞拉反嗆，捷克作為一個主權國家，要與誰會面、與誰通話，「我們自己做決定」。最後大陸還是會把帳算到民進黨政府頭上，倒楣的還是台灣。其實蔡英文還試圖邀請德國前總理默克爾前往台灣，但吃了一個閉門羹，對方顯然更為謹慎，不願意捲入台海風波，而這也是世界上大部分國家的態度。

從目前的情況看，蔡英文似乎在進行「最後的瘋狂」，民進黨支持率下跌嚴重，在明年大選中，看似贏面不大，所以一昧「挾洋自重」，向美國遞投名狀，同時給大陸添麻煩，卻沒想到反而把綠營逼向不歸路的絕境。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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