這個世代褻玩「諧音」過頭，就連當年父母慎重以對的命名，也要拿來故作文青式地消費一番，實則貶損了自我本命格局。以閣揆陳建仁為例，其名建仁，原本寓有的「寬厚、有德」之意，就已與蘇內閣的霸道粗魯顯為不同，然卻莫名轉譯徒呼為「堅韌」，反牴觸了陳建仁一直以來的基本人設意象。

遺憾陳建仁忘了自己應該當「仁」不讓（主動承擔應做之事），而誤把「因遭遇身體及精神困難、壓力，能堅持不放棄的忍受力」——堅韌，奉為行政治理的內宣指標口號。「仁者無敵」、「仁者為能以大事小」（大對小，要心存寬厚，不可仗勢凌人，予取予求），本是「仁」內閣與蘇內閣的最截然不同亮點，結果，假文青的多此一舉，苦讓甫上任的陳建仁笑也不得，咬牙也不成。

另則，真正的「仁者」，也不會出現有林右昌借端蹲地擺拍之舉。林右昌藉街頭小販，大撈過界地指點台灣經濟，實則不如掏錢買下小販腳前的香蕉，來得親民實在些！「親親而仁民，仁民而愛物」，吳怡農不懂，林右昌也不識。前者將菜販的青蒜視為道具，後者將賣蕉的嫗婦當作人形立牌，絲毫不見真心誠意的仁民愛物之行！如此地集體裝腔造作，哪來的實質冬日「溫暖」可言？

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