美國國務卿布林肯將於近期訪華，此行將與中方探討管控競爭、應對跨國挑戰、台灣、烏克蘭和朝鮮半島等議題。其中最重要的，將會是4月份預期訪台的麥卡錫。

美國把「競爭、合作、衝突」視為對華政策的主軸，這種關係乍看之下很複雜，說穿了也很簡單：想和中國競爭的時候就競爭，想合作的時候就合作，不然就進入衝突環境。這樣美國就能獲得最大的行動自由度。競爭與衝突的關鍵點，是台灣問題。

對於中國大陸而言，一方面企圖以國際條約例如《開羅宣言》與《波茨坦宣言》（但不承認《舊金山和約》）、中美三個聯合公報等，規範美國的對華政策。在另方面則以《反分裂國家法》以及三個對台工作文件（2022年8月的《台灣問題與新時代中國統一事業》、1993年8月的《台灣問題與中國的統一》、2000年2月的《一個中國的原則與台灣問題》白皮書），作為兩岸政策的最高指導原則。

很明顯，美中尚未確立雙方的競爭與衝突的行為準則，在政治正確之下，任何法律問題對會被扭曲，美中亟需在衝突環境中確立全新的關係，特別是美國新任眾議院議長麥卡錫即將於4月訪台之際。

同理，台灣問題不斷受到挑戰，在不違反「三個文件」的前提之下，勢必更加擠壓台灣的政治與軍事空間；即使尚未達到動武的程度，比裴洛西訪台更大的軍事壓力是必然的，例如近距離封鎖軍港和設定禁飛區，但不阻撓民事與經濟活動。

美軍難免挨修理？

雖然習近平和歐巴馬於2016年9月簽署了兩個互信機制備忘錄：「重大軍事行動相互通報機制」和「海空相遇安全行為準則」，但很明顯，這兩個備忘錄並不能約束美國軍事武力的運用，更不包括核武器。

若要把備忘錄變成必須遵守的法律，對於美國而言根本不可能，因為美國所信仰的不是和諧與和平，而是在衝突環境中如何才能獲得最大的利益。

說起來也很簡單，那就是先許下一個承諾，而這個承諾能夠在衝突環境中的談判發揮重要功能。如果美國能夠以可信的方式限制自己的某些自由，反而會增強其談判地位，並更多的傷害中國的利益。乍聽之下不可能，但在實務中卻是可能的。

例如威脅炸毀唯一的逃生橋樑、再如兩人的手綁在一起攀登懸崖，如果橋樑被炸毀、兩人在攀爬過程中打架，兩人都沒有活命機會，活命機會是美國許下的承諾與威脅，目的是嚇唬對手讓步，否則兩人都會被毀滅。若中國不想釀禍（美中大戰），那就讓步。

這是美國操作威脅和承諾方式，只要中國讓步，美國即可獲得最大行動自由度，然後以不斷切香腸方式獲利。台灣問題就是如此，從美機抵近偵察、美艦自由航行、對台軍售、軍事交流到議長訪台等議題，無往不利。

這就是「兩個備忘錄」無法成為某種行為準則的原因，因為行為準則要遵守的，就像遵守商業契約一樣，所有的交易方、金額、產品、交貨期、品質與數量都必須遵守，不能任意變更內容，否則就會產生貿易糾紛。

中國政府經常批評美國試圖踩踏中國核心利益的核心：台灣問題。儘管台灣問題是中美關係一條不可逾越的紅線，但在美國眼裡，中國卻在不斷讓步。

就像俄羅斯對於西方國家源源不絕供應武器裝備給烏克蘭，畫了許多紅線、講了許多措辭嚴厲的警告，但因做不出有效的報復而不斷讓步，變成美國聯合東歐國家特別是波蘭集體圍毆俄羅斯，老牌西歐國家德國、法國、義大利反而被晾在一邊。

問題是在台灣問題方面，中國會不斷讓步嗎？避戰（美中大戰）是前提，難道事到臨「台」中國還繼續讓步？這不禁使我們進入戰鬥的層次中，雖然美軍的戰鬥經驗是全世界最豐富的軍隊，但是過去都是和弱小國家交手，如今和一個與美軍相當體量的國家交手，過去「打孩童」的戰鬥經驗能夠類比到解放軍身上？

在不發生大規模戰爭的情形之下，解放軍很可能針對美軍進行一場小規模的「競爭」，例如在看不到硝煙的電磁戰中，干擾護航麥卡錫的美軍機和軍艦...，手段非常多。就算不針對麥卡錫機隊，日後美機美艦也可能成為解放軍的打擊對象，而且動作將會越來越粗暴直接。

目前中國大陸的綜合國力和國際秩序並不匹配，中國有權利追求其應有的國際地位，而美國卻仍以舊有的規則圍困中國，而且還是在中國大陸自己家門口，完全在解放軍體系作戰的範圍之內，必遭中國的反噬。

更加激化的軍事壓力

當前的兩岸關係固然很危險，但在「三個文件」指導之下，「和平統一、一國兩制」仍是中國大陸最高指導方針，我們暫時排除解放軍對台動武的可能性。

裴洛西訪台把海峽中線搞沒了，接下來的麥卡錫只會把情形搞得更糟。在不對台大規模動武的情形之下，近距離封鎖以及設立禁飛區、但是不干擾民事與經濟活動，很可能是未來解放軍對台的作為。

當美中「兩個備忘錄」不能成為雙方行為模式的規範之後，競爭就變成了謀略。謀略是雙方指揮官高強度的心智鬥爭，是在不動用武力之前的心智鬥爭，在「和平統一、一國兩制」的承諾之下，其目的是為獲得最大化的軍事利益。

就像溫水煮青蛙，當解放軍打破海峽中線之後，明顯並未嚇著台灣，反而還處於舒適的水溫之中。相信在麥卡錫訪台之後，解放軍可能把水加溫到人體無法適應的40度以上，近距離封鎖和設定禁飛區、但是不干擾民事與經濟活動，可能就會有極大的震懾效果。

近距離封鎖包括封鎖（可能在12海里左右）左營港、蘇澳港、基隆港、馬公港軍艦活動，只要軍艦出港都會遭遇中共艦隊，而商漁船、賞鯨船、海釣船等則暢行無阻。事實上，過去半年來中共軍艦就曾有多次在近距離內與我海軍行「注目禮」，不排除把軍演項目化為實際行動的可能性。

英國就曾以存在艦隊（Fleet in Being）近距離封鎖法國大西洋艦隊，弄得法國軍艦只要出港都不免與英國艦隊打一仗，最後法國人屈服了。雖然屈服，英國仍未擊潰法國，因為法國改向歐陸發展。

但是台灣的地緣位置和法國不同，台澎面積不大，四周很容易就被封鎖，一旦12海里界限被突破（即使不突破12海里），徘徊在12海里之外的共軍艦隊同樣令人難受。很難想像接下來的場景：國軍是否發起第一擊？若發起第一擊，是否會遭到解放軍報復？若不發起第一擊，我海軍的功能何在？...

設立禁飛區的道理和海上近距離封鎖相同，禁止我軍機飛越禁飛區、但不禁止民航機，只要我空軍戰機飛越禁飛區，都可能遭到共機攔截，我空軍是否發起攻擊？...

結論

只要麥卡錫確定訪台，解放軍升高軍事行動也是大概率的事情。台灣不見得總是苦主，這次很可能連美國都可能受到影響。

過去大陸方面曾經猶疑於到底「先解決台灣問題」還是「先解決美國問題」，隨著美中關係不斷惡化，而美國又是台灣問題的背後影武者，看起來，只要麥卡錫來台，恐怕「先解決美國問題」可能已提上日程。

當然，台灣方面的處境不會太舒服，海上近距離封鎖與設立禁飛區可能會是常態，這絕對是2023開春最壞的消息。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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