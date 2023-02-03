民進黨在去年九合一選舉大敗，明白顯示選民對民進黨政府的施政不滿。敗選後，擺在民進黨眼前只有兩條路：一是深自檢討，回應民意，以求下一次的選舉能夠挽回民心；二是充耳不聞，我行我素，自認台灣最大黨的地位不會動搖。

民進黨最終選擇回應民意。於是由鄭文燦帶領檢討小組閉門思過，並發表萬言檢討報告。另一方面，蔡總統不但辭去民進黨主席，並且放話準備改組內閣。表面看來，民進黨確實有改革的決心。然而由民進黨的實際作為來看，這一切根本只是裝模作樣，唬弄選民。

首先，檢討報告避重就輕。所列舉的敗選因素包括提名不當、文宣不力、年輕選票流失、兵役問題困擾等全是細微末節，根本沒有觸及核心問題。選民討厭民進黨，固然是因為民進黨中央政府執政失當，卻態度傲慢。但更深層的原因，是選民害怕民進黨將台灣帶入戰爭。

歸根究柢，兩岸關係緊張，中共對台灣步步進逼，完全是因為蔡總統的大陸政策錯誤。可是民進黨在根深柢固的台獨思維下，迴避了蔡總統的責任。接任民進黨主席的賴清德出面打圓場，主張「和平保台」。明眼人一看便知，賴清德是投機取巧，唬弄選民。因為「和平保台」只是口號，根本沒有任何具體的論述，對緩和兩岸緊張關係毫無助益。

其次，蔡總統終於更換閣揆，正式任命前副總統陳建仁接任行政院長。表面看來是回應民意，然而實際上卻充滿個人政治算計。一方面避免自己在最後的任期內成為跛腳總統；另一方面希望陳建仁利用擔任閣揆的機會，累積能量，樹立聲望，一舉壓過賴清德，贏得2024年總統大位。

蔡總統被迫辭去民進黨主席後，雖然仍居總統大位，但因為不能直接指揮民進黨的政策走向，有可能成為跛腳總統。因此必須任命一位有名無實的行政院長，才能繼續掌握實權。陳建仁是蔡英文總統第一任期的副手，任內表現無聲無息，完全符合蔡總統的心意。

陳建仁出任閣揆後，固然能夠使蔡總統續掌大權。但台灣未來的政局將更加凸顯總統有權無責，閣揆有責無權的制度性缺陷。對國家發展毫無助益。蔡總統為了一己之私，罔顧國家未來發展，誠屬不當。

更重要的是，在陳建仁新內閣名單中，眾人看到的盡是老面孔，尤其是備受爭議的閣員全部留任。一個新內閣，卻是新瓶裝舊酒，充分顯示民進黨根本沒有改革的心意。新內閣將來的施政必然是老調重彈，每下愈況。

在前述民進黨的實際作為中，完全看不到改革的誠意，可說是根本漠視九合一民意的反彈。民進黨之所以敢如此漠視民意，是因為自信在2024年選舉中依然能夠勝選。

民進黨深信在九合一選舉時「抗中保台」牌失效，並不意味在2024年仍然無效。因為地方選舉與兩岸關係無涉。但是2024年總統大選關乎國家走向，國家認同，以及兩岸關係，只要民進黨繼續操弄民粹，再度掀起「亡國感」，就一定能夠擊敗提不出兩岸政策的國民黨。但是民意如流水，民進黨有恃無恐的豪賭能否如願，將取決於台灣選民的智慧。

（作者為自由撰稿者）

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