新閣揆陳建仁上任，一如預期得到的祝福不比失望來得多。此無他，若非蔡政府在此前2447天的漫長執政中表現不盡人意，又何來連續兩次地方大選慘敗的民意反彈？因此今日陳建仁得以上任是果，而其前任任內所種下的惡因至今未解，倘陳建仁妄圖用短短475天來化解民怨的業，難矣！

陳上任以來的身段姿態美其言可稱柔軟，但按理，行院院長乃是依法統領全台官吏的百官之首，即便是遭修憲惡改實質淪為總統濫權的附庸角色，也不應「自我矮化」。然而可嘆在於，陳揆上任前後言必稱蔡總統恭敬非常，更自詡是最能執行蔡交付四大任務的行政院長，毫不掩飾其權力來源是受制於蔡，難掩其對權力層峰唯唯諾諾的卑微姿態。陳如此謹小慎微不知何故，但把行政院長當成是總統辦公室執行長在當差的心態，人民若寄望陳揆能夠振衰起敝，不免是緣木求魚。

而擺在陳揆眼前的三座大山是：一、國際景氣嚴重看衰，台灣經濟成長恐大衰退。二、過分依賴半導體惡果已現，產業發展失衡與所得分配不公的民怨隨時爆發。三、政府長期稅收超徵卻不改寅吃卯糧舉債惡習，一旦景氣轉下政府必然度支困難。更甭提蔡政府長期漠視兩岸關係，導致當前台海局勢無限惡化之際，仍不忘大談開戰可能，藉此收割仇中情緒轉化為選舉動能。

凡此種種，皆在陳揆上任之前就已埋下引爆地雷，而陳揆也自承任期僅有475天，按其默認是總統辦公室執行長的卑微情節，加以數饅頭度完475日的心態，焉有可能一改蔡政府2447天以來長期政策，在短短一年多就完成「排雷」?

因此，陳揆上任是否會是適得其反，反而「提油救火」燒垮賴清德的總統選情不得而知。但觀其政治局限性處處受制於總統蔡英文的現實來看，陳實際上已經扮演起延緩蔡總統權力跛腳的阻尼器角色，自甘當起史上成立最早的看守內閣。

《史記》秦末「天下苦秦久矣！」，才有陳、吳等人的揭竿起義。如今的台灣同樣是「百姓苦蔡久矣！」，選擇用一場地方大選表示對蔡政府的執政否定，也才會逼得蔡「棄車保帥」不得不換掉蘇貞昌。而陳揆的到來並不表示蔡政府願意痛改前非，反而是從陳揆急忙承諾堅定貫徹蔡的政治任務的動作來看，不僅百姓苦蔡心情短期難解，而且恐怕還要糟上一陣子！

（作者為自由撰稿者）

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