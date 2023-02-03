前新竹市長林智堅論文抄襲遭中華大學撤銷學位訴願案，教育部1月19日發文駁回訴願，教育部回覆的主文這樣說「審議委員發現訴願人不僅無法明確回答……，甚至在……一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處。……，實難能令人相信訴願人確有此研究能力」。想知道教育部打臉林智堅下手有多重的人，可以進一步去看「……」的詳細內容。

教育部駁回訴願的結論，基本上是毀滅了林智堅的人格和能力，也毀滅了蔡英文、鄭文燦、民進黨選對會、綠媒、綠營側翼……識人不明，一路盲目相挺，導致敗選的災難。不過，為了能讓林智堅能過個好年，教育部選擇在農曆年前最後一天上班日發文，把媒體效應降到最低，也算用心良苦。但，這個結果還是在2月2日的輿論場瞬間炸鍋。另一個被台大撤銷學位的訴願案，雖仍在審議中，但相信，林智堅所謂「清白之顫」的結果將是兵敗如山倒，繼續讓民進黨顫抖不止。

林智堅不是九合一選舉中唯一涉及論文抄襲者，卻是唯一敢向教育部提出訴願的人，同樣遭遇的鄭文燦、蔡適應嘴一下「論文有小瑕疵，會循管道維護權益」，天知地知、你知我知，支持者心照不宣，誰會跟你認真計較「清不清白」。選後蔡適應繼續當立委，鄭文燦還高升行政院副院長，偏偏你林智堅硬要提訴願，逼得教育部選後繼續加班打延長賽，結果自取其辱，除了「堅偉吳郭瑜」之外，全黨、綠媒名嘴、側翼們滿面豆花。

萬萬沒想到的是，林智堅這個獲得層峰賞識的小英男孩，靠華麗包裝出來五星級新竹市長的光芒下，竟是藏汙納垢不堪聞問，把自己論文抄襲、學位遭撤銷、棒球場弊疑案的噩夢，竟沒完沒了傻傻地搬演到2024大選。作為2022敗選檢討報告中唯一點名的戰犯，民進黨總統大選若再陷泥沼，那麼「堅偉吳郭瑜」恐怕也背不起這個大黑鍋了。

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