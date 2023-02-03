大陸防疫鬆綁後舉國拚經濟，希望扭轉景氣低迷氛圍。大陸14億人口與30年經濟快速成長所累積消費動能，能否被激發出來，是關鍵中的關鍵。特別是今年全球景氣衰退疑慮，外部需求萎縮下，內需消費將成為驅動大陸經濟的最主要引擎，應受到關注。

大陸人民存款創新高

高盛預估大陸經濟在解封初期的確診與死亡人數高峰後，最晚下半年消費就會出現強勁反彈，進而帶動經濟復甦，已二度調高大陸經濟預測到5.7%。其他外資機構也普遍抱持相同看法，認為疫後鬆綁將大力刺激內需，消費將大大受惠，其中又以觀光旅遊及休閒娛樂，過去3年最受到疫情壓抑，回升空間最大。

大陸消費潛能有多大？除了14億人口吃喝玩樂需求外，這幾年人民幣存款受疫情影響大幅攀升，是一個很好的觀察指標。根據人行最新發布的《2022年金融統計數據報告》，2022年底人民幣存款餘額258.5兆，較2021年同期增加11.3%，為大陸一年GDP的兩倍之多。2022年人民幣存款增加26.3兆，其中住戶存款新增17.8兆，比重將近七成，不僅遠高於2021年新增10兆的水準，也寫下歷史新高紀錄。

顯見大陸企業與人民不是沒錢消費，而是受限於疫情管控與清零政策，有錢無處花，只好把錢存起來。隨著封控解禁，龐大的存款或儲蓄將被釋放。美國銀行最近報告指出，大陸去年累計家庭超額儲蓄近6兆人民幣，預估有1兆以上可能於今年轉化為消費，藉此宣洩被壓抑的需求。

美國銀行去年12月發布一份大陸消費者調查顯示，在重新開放後，服飾、鞋類、精品及化妝品等非必要消費品，將成為受訪者報復性消費的首選。這類消費絕大部分屬於女性。大陸加快疫後消費復甦腳步，可以多花點心思在女性身上，把更多政策資源挹注到「她經濟」，全力激發女性消費潛能。

女性消費力馬雲看好

「她經濟」是2007年大陸教育部認定的新名詞，意指隨著女性社經地位與所得收入提高，加上普遍喜愛購物消費，逐漸演變形成以女性消費為主的特有經濟現象。根據全世界最大顧問公司埃森哲統計，大陸最有能力也最有意願消費的20-60歲女性消費族群，約4億人左右，占總人口比重近三成，每年消費支出可達到10兆人民幣，幾乎為歐洲主要消費大國德、法、英零售市場的總和。

龐大的潛在消費動能，若能釋出，無疑將可讓今年大陸經濟復甦之火燒得更旺。過去幾年，大陸整體消費受到疫情嚴重摧殘，女性消費卻不減反增，成為經濟重要支撐。主打女性瑜珈用品的加拿大公司露露檸檬（Lululemon），過去三年大陸市場營收複合成長率近70%，顯見大陸女性客群驚人的消費實力。

「她經濟」風潮不只能帶動內部消費，也可能具有一些外部效應。去年超越全球網路零售霸主亞馬遜，佔美國購物應用程式下載量首位的大陸跨境電商希音（Shein），之所以能夠在全美掀起風潮，除了快時尚風格與魅力外，受到「她經濟」影響、鎖定女性消費族群，也是重要原因。更不用說，面對跨境電商崛起與未來網路消費趨勢，女性消費者角色也將日益重要。阿里巴巴集團前主席馬雲就曾表示，為女性提供更便利平台、做好女性生意，是電商核心也是競爭力保證。

不管是短期刺激經濟或長期消費升級，「她經濟」都將扮演至關重要的角色，也是大陸經濟的一大底氣。未來，如何持續激發「她經濟」潛力，放大消費乘數效果與外溢效應，進而加速經濟復甦，是北京可以好好思考的方向。