敗選之後的民進黨檢討敗因，不思自我檢討與改進，一股腦地把責任外推，將罪魁禍首設定為境外勢力主導的認知作戰。由於這種推諉心態，所以新閣揆陳建仁上任第一天就明示，最近假訊息的傳播確實對施政造成很大衝擊，因此新內閣團隊對所推動的政務要有完整論述的能力，且要強化輿情的即時處理能力，一定要清楚向社會溝通。政府施政理當與民眾做好雙向溝通，但民進黨政府一向用盡一切方法從事宣傳，也用不正當手段攻擊批評者，敗選或是施政不得民心都歸罪於假消息作祟，認定是民眾被敵對勢力洗腦所致。

拉下民進黨 扣上紅帽子

民進黨是認知作戰的重度使用者，所用手段極其卑劣，卻又惡人先告狀，一貫作賊喊捉賊，其附隨的傳媒、網紅、名嘴與側翼亦是如此，動輒指摘他人配合境外勢力展開認知戰。某綠媒最近又故技重施，拋出紅帽子，竟指批評新內閣者都是配合中共拉下民進黨的圖謀，清一色為在地協力者。該文說：「中共2023年的年度目標，沒別的，就是透過一切手段，在2024年拉下民進黨。」基於此，「對岸針對台灣各行各業的聯繫，明顯已全面且密集地拉開陣仗，甚至連民間宗教人物都被運作，交代他們在大選年發揮各種特定功能，或支持主力，或壯大側翼，共同的指令就是：拉下民進黨。」因為「民進黨是橫陳在統一道路上的石頭，非除之而後快。」

這種栽贓方式簡直已到草木皆兵的地步，凡是發異議者都是在被中共運作，都是在為共產黨效力。這種說法毫無根據，也毫無民主素養，以為民眾都沒有自主意志，異議者全是被操弄的工具。如果這種說法成立，則用在該綠媒身上倒是完全成立，因為該綠媒除了為民進黨效勞之外，沒有一點新聞人該有的獨立自主專業靈魂。這種栽贓正是認知作戰卑劣戰法的運用。

民主政治的理念是以民為主，各行各業對於公共事務各有判斷與主張，對政府與執政黨若有不滿是司空見慣的，而且政黨輪替是常態，民眾對執政黨或政府發出異聲乃至投票收回託付，都是合理而正常的。為什麼基於民主義理而生的言行，只要與對岸期望近似就是被運作的？難道一定要跟對岸唱反調，乖乖順從民進黨才是「愛台灣」的表現？許多民眾、政黨與行業組織正是因為熱愛台灣，看穿民進黨許多作為都是為了騙選票，所造成的後果恰恰是在害台灣，由此而發出的異議，民進黨全都視為對岸認知戰的產物。

民眾已覺醒 老把戲失靈

由於民進黨這樣的錯誤認知，反使其自省能力更薄弱，因為反正有外敵及其「在地協力者」當替罪羔羊，可以免除罪惡感，一切照例因循苟且，等到敗選再去向外究責。

各個政黨為了爭取民心支持，當然都致力於文宣，民進黨更是此中高手，而且擅長聯合作戰，運用各種傳播工具、糾合各路勢力、使用各種手段，達成扭曲真相、霸占話語權以及痲痹人心的效果。由於一貫的「雙標」作風與習氣，民進黨自己幹得起勁，卻一再指控中共對台進行認知作戰，還把眾多有異聲者栽贓為對岸附隨者，自己卻透過所控制的多數媒體以及豢養的龐大網軍，日以繼夜美化自己，「問候」批評者，洗腦比執政還認真多多。「雙標」的認知作戰方式是一石兩鳥之計，既挫損了批評者的話語可信度，也把其認定的背後指使者揪出來痛批。

距離總統及立法委員大選不到1年，聲望跌落谷底的民進黨為了避免再度慘敗，必然加大認知作戰的力度，陳建仁已經指示要「強化論述反制假訊息」，而在當前「抗中保台」的基調之下，必然加強火力批鬥在野黨、民間團體及反獨人士，將他們打為親中、疑美、賣台，在認知作戰的戰場上，美國也勢將火力支援，提供炮彈給民進黨使用。萬變不離其宗，就是將異議者抹紅。但去年底九合一選舉顯示，給人戴紅帽的「抗中保台」舊招數已經失靈，人民早已在「戰爭與和平」中做了選擇，民進黨這套認知戰已經走入死巷，再也無法引起選民共鳴，甚至招來反感，還想藉認知戰打贏2024這場戰役，民進黨也該醒了！