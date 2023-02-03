賴清德掌舵民進黨後，新官上任三把火，第一把火燒向「學倫」，要黨員誠實面對，以誠信原則建立制度，須用比法律更嚴格的標準自我要求。林智堅的「抄襲門」導致民進黨九合一慘敗，但擺在賴眼前的事實是，閣揆陳建仁、副閣揆鄭文燦都涉「抄襲門」，要不要查？蔡總統的「論文門」至今牽扯不清，該不該辦？學倫成為賴主席的第一項堅持，要展現決心就應「向上管理」。

賴清德競選黨主席時前往各地與黨員座談，黨員反應最強烈的不外黑金與學倫，因此這成為賴上任後除惡務盡的兩大重點。第一場中執會他拿台南正副議長賄選案開刀，藉此宣示反黑金決心；但導致「一屍五命」的學倫案，卻提出含混不清的執行標準：比法律標準還嚴，要黨員同志誠實面對。謹守法律已屬萬幸，要比法律還嚴更像是唱高調；至於要黨員誠實面對，那比登天還難。

舉例來說，內閣改組，原國安局長陳明通雖因學倫案下台，但2008年已遭法院認證抄襲的陳建仁，至今僅承認「抄錄疏失」；因論文抄襲被台大撤銷碩士學位的鄭文燦，也未承認抄襲。面對黨員如此不誠實面對，黨主席的威信等於立馬被打臉。然而抄襲者眾，陳明通指導的其他171位學生中必然存有未爆彈，真要徹查，就應要求未公開的論文全公開，以昭公信。

重點在賴清德敢否「向上管理」捋虎鬚？蔡英文的博士論文至今質疑者眾，既要建立比法律更嚴的標準，賴就應要求放棄相關公文封存30年，向大眾釋疑，以免落人口實。

一個宣示，若只對下不對上，就是特權。民進黨的學倫及黑金都存在這樣的問題。要擄獲人心，做得到向上管理，賴清德就有希望了。