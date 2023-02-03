當世人都在關注台灣「兩岸關係」的此時，地球彼端另一個「兩岸關係」，也隱藏日漸不安的因素，那就是大西洋兩岸的美國與歐洲各國。雖然其爆炸性與急迫性不如「亞洲版」，但若處理不當，仍然會對世局帶來長遠的政經影響，尤其是美國的領導地位。

上個世紀的兩次世界大戰，造就了美國成為世界首強；而且主戰場都在歐洲，使得美國與歐洲的關係，牽動了全球地緣政治的起源。遑論美國原始移民大多來自歐洲。美國獨立已近兩個半世紀，普羅大眾骨子裡還不能擺脫歐洲老祖先的文化基因與宗教傳統。美歐之間這種「先天與後天」的密切關係，不是任何其他國家可以取代的。

歐盟成立迄今剛滿30周年，為目前全球最大的經濟體，而美國則是舉世軍事政經實力的首強國家。由於歐盟並非單一制的政治實體，沒有一個完全統一的外交政策，使得美國和歐盟之間的關係較為複雜。近年來下列事件的發展，更埋下了大西洋兩岸間齟齬的種子。

首先是俄烏戰爭。烏戰初期，歐洲還跟著美國行動，然而隨著戰事膠著，帶來的後續經濟效應，包含俄國對西方制裁的報復行動，歐洲各國首當其衝。例如天然氣與糧食價格暴漲，造成歐洲的停滯型通膨與歐元大跌。相反地，美國僅得「輕症」，還趁機大量外銷頁岩油與天然氣，被歐洲人譏為橫發烏國的「國難財」。雙方援烏抗俄的初衷開始產生分歧。

其次，川普執政時期美歐失和，拜登接任後極力修補美歐關係。俄烏戰爭本可帶來美歐互動的良機，但戰事歹戲拖棚，也變得夜長夢多。拜登政府為了因應烏戰間接帶來的通膨，去年8月簽署通過了《降低通膨法案》（IRA），在能源轉型方面對美國業者提供大量補貼。此舉嚴重損及歐洲業者的市場競爭力，歐盟一片大譁。歐盟執委會主席范德賴恩日前在達沃斯「世界經濟論壇」上揚言，如果與美溝通無效，歐洲將採行自救措施，包含利用「歐洲主權基金」解決歐洲業者困境，在此問題上與美直球對決。

再者就是對中路線。大陸與歐盟互為全球最大貿易夥伴，可是拜登力行抗中策略後，一再要求歐盟「附隨」。德、法等歐盟大國慣於「安全靠美國，經濟靠中國」，現被迫改做單選題，深感戰略勒索。去年11月中共20大落幕後，德國新任總理蕭茲與歐盟理事會主席米歇爾立刻接踵訪問北京；法國總統馬克宏此前曾多次訪中，在國際間一再籲請大陸介入調停烏戰，今年4月將再訪北京。這些舉動，讓拜登更不放心，改拿小國試手。

近日美國終於逼使荷蘭科技大廠ASML加入美、日抵制大陸晶片業，連美國專業媒體《世界政治評論》（WPR）都看不過去，刊文諷稱：美國違反往昔主導的「開放市場」與「自由競爭」，反走回頭路，跟中國又有什麼兩樣？

最後，歐洲內部也有問題。歐債危機與英國脫歐已有先兆，近年來因為俄烏戰事帶來的歐洲國防改革與能源政策，也使得德、法「歐洲雙核」關係失和。烏克蘭去年挾「受難者」形象申請加入歐盟，迄今雖已獲准列為「候選國」，但與摩爾多瓦及喬治亞等國並列綜合考量，顯示歐洲內部對烏支持並非一致。加上日前傳出烏國貪腐，前景難料。對於這些問題，美國自顧不暇，只有觀望的份。

綜合上述，美歐關係生隙，可說是冷戰過後世局質變的產物；質言之，跟美國國力式微的現實有關。美歐競求自保，關係難以持久。尤其近年來國際間「東升西降」的說法甚囂塵上，讓曾經扮演國際外交規範與人類法治文明制定者的歐洲，感覺今不如昔。此之所以歐洲政商與學術界人士近年來一再強調歐洲自主，不再凡事美國說了算。

無論如何，美歐「家大業大」，不會輕易地在後全球化的新世代裡缺席。如何挽回當前窘境，就要看雙方運用智慧與溝通，重建大西洋版「兩岸一家親」的往昔傳統，尤其是美國。（作者為前大使、國立清華大學副教授）