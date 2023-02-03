2015年「雨果獎」（Hugo Award）最佳小說獎作品《三體》，問世十餘年，終於在1月中改編成電視劇上映。大陸開播後口碑不俗，在騰訊視頻的點擊量破紀錄，風評也遠勝過去年12月推出的《三體》動畫劇。

《三體》作者劉慈欣的想像力豐富，創造力驚人。該書問世十年，已有英文、德文、日文、韓文等20多種語言的譯本。《三體》的敘事架構宏大，對科幻小說迷特別有吸引力，但又不拘泥於科技細節，更富含哲學深意。連美國前總統歐巴馬在卸任前接受《紐約時報》專訪時都特別提到：「最近我為了逃避現實而讀了一本書，最後卻發現這書十分深刻。這科幻小說一套三本，叫做《三體》系列。《三體》實在是太有想像力了，十分有趣。故事背景十分宏大，當然也有可能是因為平時國會和我的工作，都是在斤斤計較於一些很小的事情，而不是去擔心外星人入侵。」

《三體》講述地球人和「三體人」之間驚心動魄的星際戰爭。三體人居住在距地球4光年外，因處在有3顆恒星的星系而得名。由於生存環境的高度不確定性，三體人發展出獨特的治理體系與「技術爆炸」的高度文明。書中闡述宇宙文明競爭的「黑暗森林法則」：每個星際文明都像是帶槍的獵人，如幽靈般潛行於林間，隱藏行蹤竭力不發出腳步聲，因為林中到處都有與他一樣潛行的獵人。如果發現了別的生命，不管是不是獵人，也不管是天使或魔鬼，能做的只有一件事：開槍消滅之。在這片森林中，他人就是地獄，是永恆的威脅來源。任何暴露自己存在的生命，都將很快成為被攻擊的目標而遭消滅。

暴露就會滅亡的「黑暗森林」法則是基於兩點前提：「猜疑鏈」和「技術爆炸」。簡單的說，文明之間猜疑對方是否有意攻擊自己，並難以判斷對方的意圖或向對方表明自己的意圖，而技術爆炸的文明擁有瞬間消滅他方的技術。於是暴露即危機，相遇即災難。

人類歷史上的文明衝突，某種程度而言也像宇宙星際間的「黑暗森林」。特別是海權時代之後，不少所謂「新大陸」原住民人口被帝國主義擴張者大規模滅絕，令人記憶猶新。《三體》書中不斷提出的「生存是文明的第一需要」、「趕盡殺絕，是對一個文明的最高重視」觀點，如同演化生物學家道金斯（Richard Dawkins）所著《自私的基因》裡的觀察，小至細菌、病毒，大至植物、昆蟲、動物、人類，都是基因的宿主。而所有基因的目標就是自我延續，為生存而戰，自私且野蠻。不過，這種「黑暗森林」法則所推崇的生存至上思想，被中國大陸評論家認為是馬基維利式的英雄主義，與啟蒙主義以來的政治正確背道而馳。

然而，從「黑暗森林」的生存角度來看中美競爭，不難理解盎格魯撒克遜（Anglo-Saxons）人對華人「非我族類，其心必異」的猜疑，因為他們不久前曾以此思維對付了不少落後的「新大陸」原住民。雖然此8字出自距今近3千年前的《左傳》，但中華文明不斷演化，千百年來歷經外族入侵與統治，卻能以自身的文化底蘊同化異族，成為有容乃大的民族大熔爐。不少曾經的南蠻北夷，也已成為民族組成的一部分。因此歷經百年恥辱之後，中國大陸強調和平崛起，倡議多元的共融發展，並無意以征服其他文明為目標。

劉慈欣在解釋《三體》暢銷全球的現象時也說：「科幻創作有個最本質、最明顯的特點：科幻關注的是跨越文明、跨越種族的全人類問題。在科幻作品裡，人類是作為一個整體出現的。」誠然，中、美兩大國早就不是黑暗森林裡潛行的獵人，都不具備消滅對方的技術代差優勢，也無須因猜疑而走入互相毀滅的死胡同。種族、宗教、政治制度的差異，是文化多樣性的珍貴資產。在外星人入侵地球出現之前，全球政治家們所面對的共同敵人，應該是區域發展不均、所得分配惡化、氣候異常變化、地球資源匱乏等迫在眼前的問題。

無論外星文明是否存在，至少在地球上，中華文化幾千年的創造和傳承歷久彌新，早就走出了黑暗森林的迷霧。我們深知，文明不僅是生存與繁殖，還有文化的合作與發展。愈早理解這點的西方海權大國，就能愈早走出黑暗森林的「零和賽局」思維，以國際互利合作，為國內庶民百姓創造真正的福祉！（作者為香港中文大學金融系副教授）