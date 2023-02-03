台南北門南鯤鯓代天府於新春大年初一依例抽國運籤，2015年抽出「武則天坐天」籤詩，第2年蔡英文當選總統，被視為靈驗。今年該廟抽出第15甲寅「唐太宗令武媚娘賞花」籤詩：「於今此景正當時，看看欲吐百花魁，若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃。」廟方說這是「上上籤」，但不願牽扯政治，只說預兆今年經濟前景大好，台灣人只要把握好時機，就能賺大錢。

人們總不免把這籤詩往蔡英文總統身上去聯想，從一代女皇武則天退回到唐太宗的才人武媚娘，按唐朝后妃體制，屈居至少32人之下，這還算是上上籤嗎？籤詩的政治意涵引起諸方討論，人言言殊，愛恨隨之。解籤應要看籤頭標題的典故，稱之為「卦頭故事」，大家上網搜尋半天，遍尋不著這籤詩的故事來歷；我浮想聯翩，想到了清朝李汝珍寫的《鏡花緣》，或許玄機盡在其中呢！

李汝珍的《鏡花緣》是個長篇章回體小說，共一百回，記述嶺南秀才唐敖與其舅林之洋「棄囂塵結伴遊寰海，覓勝蹟窮蹤躍遠山」的故事。唐敖的女兒是「百花仙子」投胎，起因於武則天當了女皇帝後仍愛賞花，十分跋扈，一回隆冬酒後看到梅花盛放，很是嘉許，她說：「各花都是一樣草木，臘梅既不畏寒，與朕陶情，別的花卉自然也應討朕歡喜……這些花卉小事，安有不遂朕心所欲？即便朕要挽回造化，命她百花齊放，她又焉能違拗！」於是金箋御硯，親下手諭：「明朝游上苑，火速報春知。花須連夜發，莫待曉風催」。那晚百花仙子剛好出門應酬，中間訊息傳遞有誤，次晨兀自在天庭百花齊放，開錯了地點，諸般誤會之中被罰下凡人間，生在嶺南唐家，開啟了《鏡花緣》種種奇緣妙遇。

李汝珍極盡玄學之能事，把古代典籍的神話典故、文字學中的音韻訓詁、山川裡的風土人情、傳奇中的仙魂鬼魅通通編入一篇接一篇的奇遇怪誕之中。甥舅兩人皆嶺南人士，這想像中的海外奇境就在南海一帶，乃至台灣所在的蓬萊寶島，而這萬里壯遊的仙緣起自武則天，冥冥中自有天意。

《鏡花緣》由百花仙子而起，故事圍繞著尋回眾花仙女的主軸展開，通篇頗具「女性主義」意識，第一回即以班昭《女誡》作引：「女有四行：一曰婦德，二曰婦言，三曰婦容，四曰婦功。」所謂四行者，「不惟金玉其質，亦且冰雪為心；其賢者彰之，不肖者鄙之」。陳建仁組閣最大特色之一就是引進多位女性政務官，充分見證「女力崛起」，充分映照「唐太宗令武媚娘賞花」籤詩。我們祝願眾女官：「鏡」光果照真才子，「花」樣勿翻舊疲官，如此機「緣」，莫辜負了南鯤鯓代天府一帖上上籤。（作者為逢甲大學創能學院講座教授）