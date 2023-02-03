洪秀柱於兔年新春期間，跑了廈門、杭州、上海大陸3個城市，中國政協副主席兼國台辦主任宋濤親自南下廈門會見，並送上大紅包，國台辦旋即宣布63家台灣食品可以解禁通關，並建議優先恢復兩岸16個航點，看似兩岸關係真有春暖花開的跡象。

陸委會主委邱太三卻是酸言酸語，受訪時丟下一句政治操作「解鈴還需繫鈴人」就走人。民進黨依慣例又是上下罵聲一片，高雄市議員林智鴻痛批洪秀柱赴中朝貢，還要朱立倫出面處置。發言人黃彩玲亦表示，國民黨面對從政黨員的「朝共」行徑，立場態度卻是默許縱容，令人遺憾。這些話聽起來一點營養都沒有，更難引起民眾共鳴，因為洪秀柱念茲在茲「兩岸一家親」，推進兩岸青年交流交往，做的都是福國利民的正經事，絲毫沒有賣台嫌疑。綠營酸葡萄心理我們也能理解，只是藍營除了朱立倫脫口而出「尊重」2字，卻沒聽見任何人出來聲援、讚聲，說句公道話，就有點世態炎涼了。

洪秀柱75歲高齡，終身未婚、膝下無兒無女，自己又沒在開食品公司、酒廠，一路風塵僕僕，所求為何？洪秀柱一路走來，關注台商、關懷台青，始終呼籲，兩岸青年攜手並進、相伴而行，乃是台獨與維持現狀之外希冀和平統一的第三種聲音，不僅能夠充當緩衝閥與潤滑劑，也是維繫兩岸關係和諧的一種平衡，以免中國大陸徹底灰心絕望，轉向非得以武力解決台灣問題不可。更何況，難道兩岸真要一直惡言相向，甚至大打出手，讓外人看笑話？

面對動輒指控「統戰伎倆」，貶抑「中共同路人」，以為只要扣上「朝貢/朝共」紅帽，就能掩飾施政無能的民進黨政府，不如笑罵由人，雖千萬人往吾往矣，最後歷史會證明誰選擇的是正確方向。現在台灣人民看在眼裡的是陸委會、海基會以及蔡政府各部會碰到大陸問題，就是束手無策、徒呼負負，比不上一個洪秀柱。

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