基隆護海公投連署案遭內政部認定不屬於地方自治事項，由於這是新任內政部長林右昌擔任基隆市長時，針對該案是否屬於地方公投議題有所疑慮，依法提報中央審議的案件，而內政部日前回覆該案「不屬於地方自治事項」，讓地方人士相當失望，林右昌也被質疑是林部長打臉林市長。

基隆民間發起反對四接填海造陸的地方公投提案，林右昌過去擔任基隆市長時雖未直接核准台電四接，但也因此一政策的推動造成當時地方的爭議不斷，延伸出了舉行公投的提案。內政部在林右昌上任部長前做出該案不屬地方公投範圍的決定，等於將後續准駁提案的決定，回到換黨執政的基隆市政府處理。

當然此一地方公投提案是提給基隆市政府的，林右昌的市府認為有適法疑慮，因此依據《公投法》第26條「是否屬地方自治事項有疑義時，應報請行政院認定」處理。顯然這課題非常複雜，不僅涉及中央與地方的權限範圍，也引發全國性公投與地方性公投的內容該如何區分的問題；而且，既然是「諮詢性公投」性質，難道不能先行詢問建設所在地區居民的意見嗎？

報載提案人與連署人希望對基隆港市規畫最友善的方案，因為擔心目前台電的政策會以破壞海岸景觀、海洋生態、漁業發展、影響港運等方式去填海造陸，希望或可讓地方能有另一種推動或轉型「再生能源電廠」的可行性，將會是對中央能源轉型、台電電廠更新、基隆港市發展三贏的方案。

鑑此，基隆地方發起的提案人特別呼籲「地方自治不能只是中央集權的粉飾，中央對基隆不能軟土深掘」，提案人主張該由地方決定轉蓋地熱電廠。從這個訴求考量，顯然電廠是要蓋在基隆，受利也好、受害也罷都是基隆人，為何不能自己公投？公投是憲法賦予人民的政治權利，《公投法》第1條明訂「依據憲法主權在民之原則，為確保國民直接民權之行使」，若連民眾表達意見的機會都剝奪，恐對地方自治形成不利的影響。

事實上，《公投法》第2條訂有區分全國性及地方性公民投票的適用事項；前者包含「法律之複決、立法原則之創制、重大政策之創制或複決」；後者地方性公民投票適用事項包含「地方自治條例之複決、地方自治條例立法原則之創制、地方自治事項重大政策之創制或複決」。從以上可知，地方自治事項有關的重大政策均可適用，而且並未對「重大政策」做嚴格區分，其目的也在維護主權在民的理想。

如今，地方公投連署已然完成，內政部卻認定「非屬地方自治」，似乎捨棄了讓地方提案人使用文字修正公投內容的機會，間接打擊民意並等同否決提案，中央這樣的做法未必是解決爭議的良方。林右昌在基隆市長任內甩鍋成功，高升內政部長後也不再理會基隆市民，作法和心態都可議。

如今公投的球再回到基隆市政府手上，建議新任市長謝國樑可以變通，允許該案採行《公投法》第10條的規定，以公民投票案提案文件不合規定，通知提案之領銜人於30日內補正，並以一次為限，讓提案內容更貼近地方公投的提案真意，並且刪除台電四接等內政部認定屬於中央事務的字眼，使該案能以地方性公投進行，讓在地民眾表達心聲，這或許是可行之道。（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授、前行政院公民投票審議委員）