從近200多年以來的現代歷史看，尼泊爾是一個多元民族、多元語言、多元宗教、多元文化、屢受外國侵略多災多難的國家，尼泊爾人口約3000萬，由於是地處喜馬拉亞山麓較高海拔的內陸國，沒有出海口，沒有內陸港，所以長期受到南鄰大國印度的作孽式的封鎖控制，例如同屬21世紀亞洲國家，2020年馬來西亞進出口總值約為3930億美元，而人口大致與馬來西亞相當的尼泊爾，其進出口總值被壓抑到僅約125億美元，其中70%的進出口都來自印度。

按照聯合國標準，尼泊爾是一個貧窮與落後的國家。美國國務院一份2022年7月20日的報告稱，據尼泊爾當地的一個NGO (非政府公益組織) 的估計，約有高達6百70萬尼泊爾人(近1/4全國人口) 沒有領取公民身分證明，算是無國藉人士。貧窮與落後導致大量尼泊爾人外出打工 (例如去印度、馬來西亞、中東地區的國家等)，這些弱勢的外出打工尼泊爾人民等於給非法人蛇集團提供了威脅、利誘、剝削、甚至拐賣人口的機會。

許多婦女和兒童被騙到一些境外的工資低廉、勞動條件惡劣的血汗工廠，流落異鄉，或被逼賣淫，甚至有尼泊爾人誤以為是應徵外國招工，卻被騙在不知情況之下遭到痲醉而被摘除身體器官的，此外還有為了生存而自願出買身體器官的，凡從種種，都令人觸目驚心，尼泊爾的某一貧窮地區已淪為所謂 “腎臟谷 Kidney Valley”的稱呼。尼泊爾政府雖然制定了相關法律來阻止並防範這些非法事情的發生，但受限於尼泊爾經濟能力薄弱，這些努力猶如杯水車薪，難收成效，例如拐賣人口雖然十分嚴重，尼泊爾的[反拐賣人口局]在首都加德滿都只有不足100個編制人員。

綜合2023年1月17日及2021年3月12日美國NPR廣播公司、2014年6月26日PBS新聞 與 CNN 2014年6月26日的報導，直指印度是尼泊爾人身器官的最大非法市場，因為牽涉到重大利益，印度卻罔顧國際視聽與人權呼籲，不聞不問，裝聾作啞至今，令人心寒。美國國務院2022年7月20日的報告表示深度關心，不點名地批評了印度，並對尼泊爾官方提出了14項具體的建議，用以防範這類悲劇的漫延，這也引起國際上一些國家的更多關注。

其實聯合國的毒品與犯罪辦公室 (Office of Drug and Crime)早於2017年8月17日就針對尼泊爾的拐賣人口人蛇集團的犯罪成立了[全球反拐賣人口專門計劃組織GLO.ACT, UNODC] ，希望在國際各相關機構的通立合作之下，能夠一解尼泊爾人民倒懸之苦。除此之外，一些其它新的發展，也讓尼泊爾看到了脫離苦海的希望。

首先是長期被內陸封鎖的尼泊爾，見到了其鄰近中國的北大門正被打開，據報導，中國刻已完成青藏鐵路至中尼邊陲重鎮日克則的延伸，雖然印度極盡可能的反對，尼泊爾還是正在與中國協商建設由日克則到尼泊爾首都加德滿都的鐵路。如此一來，尼泊爾的進出口將打破印度的封鎖而與中國高鐵網連線 (憑猜測，應該是中國高鐵之中時速為每小時200公里的較低速高鐵 )。中國高鐵網的運輸效益大幅度超過老舊不堪的印度運輸系統，中國與尼泊爾的進出口對尼泊爾總額佔比現已上升到15%以上，中國有舉世最大最豐富的民生用品，中尼兩國的貿易與邊貿小商品的進一步互惠成長，指日可待，將來還可能惠及印度人民。

另一方面僅從GDP實力看，印度實力不及中國的1/5，遠不如中國實力的強勁，以2019年為例，中國對尼泊爾的直接對外投資 (FDI) 已上升到尼泊爾全境的40%，而同年印度對尼泊爾的直接對外投資 (FDI) 已下降到30%。這種彼消此長驅勢，還會持續，表示印度已經不再有能力視尼泊爾為其禁欒，印度為其一國的私利，獨霸並刻意限制尼泊爾民生與經濟繁榮與多様化的印度式非人道壟斷，終於被打破而一去不復返了。

台灣和大陸的民間從來不缺少的是博愛之心與脫貧致富的本領，兩地的民間組織如一些NGO、慈濟功德會等此時正可為尼泊爾雪中送炭，不僅是贈予救急金，更為重要的是要把授人予漁的本領、工具、教材等提供到尼泊爾較貧困地區例如“腎臟谷 Kidney Valley” 等地，讓他們最終能夠憑自己的努力脫貧致富。

台灣和大陸的民間現今若能濟尼泊爾人於水火之中，莫非一大福報?

（作者為航太工程師）

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