很多網路輿論會認為，在如今的時代台灣影視文化從業者在大陸已「沒有優勢」，甚至「不受歡迎」。對於這些說法，台灣導演薛穎穜有不同看法。

很多媒體開始報導「武漢薛導」，是在2020年武漢爆發疫情之後。在武漢疫情最嚴峻之時，身在武漢的台灣導演薛穎穜沒有跟著專機一起撤離回台灣，而是選擇繼續在武漢，這讓他成為許多媒體報導的對象。

但其實，早在2020年之前，這位「武漢薛導」就為了能在大陸有一部自己導演的電影，不斷累積人脈、組建自己的團隊。近日薛穎穜的網絡電影《夢裡杜鵑花》在搜狐影視平台上映，這是他努力不懈數年的成果。

●在大陸的台灣影視人現況

「為什麼社交媒體上很多人會表示，台灣影視人在大陸很困難？」

面對這個「開門見山」的問題，薛穎穜回答得很直白。「為什麼說影視文化業是台灣人相對『不好攻克』的壁壘？因為影視圈本身就是拚人脈、拚圈子的行業，就好像一位對深圳影視業很熟悉的人，他剛到北京，也會碰到這個問題。而台灣很多影視人一直在台灣，與大陸的社會、人情往來都比較陌生，那就更會碰到『不熟悉圈子、找不對人』的問題。」

「比如我拍一部網絡電影，就算在多數人看來這是一部『很小』的電影，作為導演，也得組建自己的團隊。我在武漢拍《夢裡杜鵑花》，首先你得認識當地影視圈子的人，比如演員、編劇、攝影團隊。你得找到很靠譜的團隊，才能完成這部在大家眼裡『很小』的網絡電影。」

「要拍攝電影，資金只佔到一部分。包含最後相關單位審批通過、與平台方談判並上架成功，整個漫長的流程才算走完。」

這是一場持久戰。薛穎穜表示，如果其中一個環節卡住，要想往下走就得找方法。「比如我要在這條街拍片，需要封一段路，作為一個台灣人，我如何去跟相關單位溝通？對方又如何才能信任我？」

薛穎穜的觀察是，在大陸發展的台灣影視人，大致有兩種。第一種，是在如北京衛視、湖南衛視等電視台，以及在大陸各家影視公司工作的導演、美術設計等幕後工作人員，這類人自然也包含大陸各經紀公司旗下的台灣演員。他們與大陸團隊深入融合，一起拍一部電視劇、合作一檔綜藝節目、接一部戲。

第二種，就是像他這樣成立自己的小公司。「我的公司是有廣播電視許可證的，合夥人也是大陸的。其實不管是哪一種，台灣影視人要在大陸發展，就少不了與大陸團隊的深度配合。兩岸同文同種，而且在文化產業的『共鳴感』是很強烈的。台灣影視人在大陸的『水土不服』，大約都是還沒懂一個地方的人情交往，或是找不對人、沒認識靠譜的。」

「要再強調一次，這就是個拚人脈的產業。在這個過程中，只能慢慢積累，不要想快速成功。」

●為什麼選擇深耕武漢？

講到影視，很多人第一時間想到的會是北京。北京是大陸影視業人才最集中的城市，薛穎穜表示「如果選擇在一家大陸影視公司工作，的確會選擇在北京。但我是自己創業的，其實不必要在一線城市。」

來武漢，算是一次意外的選擇。幾年前，收起了在台灣開的公司之後，2017年，已經四十多歲的薛穎穜來到大陸，選擇在東莞的一個創業孵化基地註冊公司，一開始仍做在台灣時的老本行——給企業拍攝宣傳片、接案拍視頻。

後來，他參加了一次來武漢參觀的活動，這座從前完全不瞭解的陌生城市，在他看來，意外地發展性很強。「其實我的評判標準很簡單。以前在台北工作時，在台北捷運陸續建造的期間，整個城市各種挖馬路、蓋捷運，我自己認為只要一座城市開始努力搞建設的時候，機遇就會很大。並且，在武漢創業的台灣人也並不多。」

於是薛穎穜落腳武漢。一開始，同樣是從拍攝宣傳片開始，後來他碰到了大陸合夥人，是熟悉武漢的當地人。真正讓他們被當地媒體發現的，是一支拍攝在武漢的台灣人生活的影片。這部影片被當地的對台單位瞭解，也被武漢當地的媒體以及台灣企業認識。

等薛穎穜能在當地有基本的人脈（政府、媒體、當地影視圈）之後，他開始籌措資金和組建團隊。正當一切準備就緒，2020年，新冠疫情突然襲來，原本計劃在3月開拍的電影，一直推移到當年6月底7月初。由於籌備的時間很長，因此僅用了大概10日拍攝完畢。

薛穎穜在武漢辦活動

從籌備、拍攝、過審，又總共花了超過一年的時間。從2017年到2022年，薛穎穜用四五年時間，有了自己的電影作品。

●「我希望能有更多台灣影視人員過來」

講到「希望更多台灣影視人來大陸」，就要回到那個許多人好奇的問題——在大陸娛樂圈人才濟濟又高度競爭的今天，並不是人人都有機會成為下一個劉耕宏，去除這些少數幸運兒之外，不斷爭取機會的台灣影視業人員現在情況如何？

對於這些「常見」的說法與疑問，薛穎穜認為最重要的，就是擺正好自己的心態。「在我的認知中，沒有『誰有沒有優勢』這種說法。不要忘記，不管什麼兩岸氛圍，別人跟你合作是為了賺錢啊！你展現出自己的市場價值，說服別人跟你合作能賺錢。」

「來這裡是跟市場競爭，拚的是誰有市場競爭力。這是最根本的。」

對於薛穎穜而言，從一無所有，到開始認識大陸社會、人情往來，再到去打入武漢的各圈子（當地政府關係維護、當地企業、當地影視人），這5年來，都是一個積累過程，越持久才越有可能看見成果。

擺正心態，積累自己能運用的資本——這是薛穎穜想分享給有意願來大陸的台灣人的。

「我希望可以摸索出一條道路，讓更多台灣影視人員願意來，讓更多台灣影視人可以一起分享、交流來大陸的經驗。」

對於薛穎穜這樣還在影視業闖蕩的台灣人而言，不管是演員、導演、美術設計還是電影特效，「唯有更多台灣影視產業的人過來，大家的人脈才更能互相幫助，台灣影視人的「圈子」才能更擴大。」

「來大陸，剛來、與來了住兩年、再與定居大陸20年，情況都會不一樣。剛來2年跟來了10年，碰到的人、能做的事情一定會不一樣。你來這片土地夠不夠久、深耕的程度、累積的信用度如何，都能看到不一樣的風景。」（郭雪筠）

（本文來源：「台胞之家」公眾號）