賡續去年底行政院院促成跨國大型數位平台業者谷歌、臉書，首度與台灣四大媒體公會業者，就如何分潤平台業者經由無償刊載新聞資訊所獲取的廣告收入、流量、點擊率等議題進行對話之後，高度關切此一議題後續發展的學者專家，於1日召開記者會，透露隨著立法院新會期的即將開議，估計將有三名立委會分別提出與新聞議價相關的草案。也意謂著爭取與跨國大型數位平台建立新聞媒體議價機制，將不再只侷限於民間人士倡議，而是第一次正式要進入立法程序的階段了！

除了相關學者的熱心推動、倡議，以及立法委員的如響斯應，分別提案之外，對於將新聞議價正式進入立法程序，行政體系的數位部次長李懷仁也回應表示，除了會持續推動平台業者與本土媒體業者的對話，讓雙方有更多共識外，採循直接立法模式，也一直都是選項。

整合包括業界、學界，以及立法、行政部門對此議題的回應，儼然有關「新聞議價法」的立法，在多方共識下已經是指日可待之事了。然而，並不是我們故意要觸霉頭，真的要讓此一新法案能夠順利完成立法，並獲致得以促進新聞業健全發展的正向效應，其實還有諸多環節亟待正視面對，才能夠讓此一立法的最後一哩路能夠走得平順。

首先，探討關切此一議題的學者專家，何以要在首度與數位平台業者對話不到兩個月的短暫時刻之後，就毅然決定由原來單純的民間倡議，轉為透過與立委溝通委請直接提案送審的激進模式？在1日學界所召開的記者會中，有媒體實務經驗的台大新聞所教授林照真，就直白的說明其中玄機，乃是學者們發現在去年12月底與跨國數位平台業者對話後，發展卻相當有限。以致學界認為在雙方難有交集下，轉而希望能夠透過直接立法以保障媒體著作權益。歸納起來，也就是求人不如求己。面對平台業者的敷衍虛應，不願依循已與澳洲、歐盟等國家達成新聞議價付費的前例回應，則自主立法才不致誤事。

其次，熱心的學者專家雖已主動草擬出民間版《新聞媒體與數位平臺強制議價法草案》，並經過溝通由民進黨立委范雲代為提案。但同時卻已有包括國民黨和民進黨籍的立委，也各自提出相關的法案。此外徵諸近年來立法院的慣例，一旦某些公共議題具有高度的「吸晴效應」，則往往會出現其他立委也爭相提案沾光的亂象。而依照立法院議事法規，委員提案如果性質相關者必須併案審查，則目前雖然只有三個委員就有關新聞議價議題提案，但難保到新會期正式開議，相關草案要交付審查之前，又會湧出名目繁雜的各種提案。從而使得期待能夠收立竿見影之效的「新聞議價法」，陷入具高度不定性的立法紛爭中了！

再者，除了每位立委都可以有的法案提案權之外，實務與慣例上，與法案有直接關聯的行政部門相關部會，通常也必須提出官方版的草案，交由立院併案審查。然而，就目前來看，與「新聞議價法」有職權相關的，至少包括數位部、NCC，乃至於公平會，但迄未見這些部會有相應的配套對策，則除非新任閣揆陳建仁能夠當機立斷的責成相關部會快速提出「官方版新聞議價法」，否則單靠立委提案，即便完成立法程序，也將陷入「徒法不足以自行」的泥淖中。但是要等官方版的配合，則是將難免於時間的蹉跎了！

除此之外，另外一個不容忽視的變數則是，本屆立法委員的法定任期將在明年元月截止。不論是眾多立委提案的紛雜難斷，抑或是「官方版」的蹉跎，如果不能在本屆立委的最後兩個會期完成立法程序，則依照立院「屆期不延續」的內規，到了明年2月尚未完成立法的，不論是官方版或民間版的法案，都將一律失效退回。則屆時台灣不只將無法依照「新聞議價法」規範跨國大型數位平台必須向台灣新聞媒體分潤其廣告業務收入，更嚴峻的是全球將近140個國家，最快在2024年就可望落實大型跨國企業應就部分剩餘利潤，重新分配給這些市場國家。而台灣在缺乏法制配套下，屆時恐將成為無法分享到跨國平台利潤的「國際孤兒」了！

很佩服熱心的專業學者願意投入「新聞議價法」的草擬、立法工作，但是不論法案意見的整合與時效的掌握，才是最後成敗的關鍵所在。而這些變數，並非學者們所能掌控，甚至也不是個別立委或單一部會所能掌控。這對新手上任的陳揆，無疑是個挑戰與機遇，就看百忙中的陳揆是否能夠兼籌並顧及此！