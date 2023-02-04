基隆四接公投案去年年中就已經通過連署門檻，至今卻未能正式舉行，究竟是誰沒收了基隆人的公投權利？當初公投案通過連署時，時任基隆市長的林右昌以不確定該案是否屬地方公投議題為由，依法提報中央審議。結果中央一拖再拖，基隆市政府似乎也沒有積極跟進，在拖過去年九合一大選後，內政部才發函指稱該項公投案「不屬地方自治事項」，引發外界質疑內政部是否已經跨越地方自治紅線，干涉地方人民舉行公投複決的憲法權利。

對此，內政部趕緊出來解釋他們只是審認並沒有駁回，該項公投案最後是許可還是駁回的權力在基隆市政府。中選會也在日前指出，地方公投依法應由各地方政府予以准駁，而非由選務機關或內政部等相關部會做成准駁決定，因此內政部既無准駁地方性公投權利，也沒有沒收地方性公投的可能。也就是說，中央根本沒有權利插手基隆公投一案，但當初林右昌還是要把案子丟給中央，一來一往用程序在拖延公投舉行的時間，造成如今不上不下也讓人霧裡看花的局面。

現任的基隆市長謝國樑於是才會在日前召開記者會，引述《地方制度法》與《基隆市公投自治條例》的相關條文，認為前市府團隊與內政部之間就地方自治事項的法律認定與解釋有落差，不過現在的基隆市府執政團隊認為四接開發案，對當地漁民生計、環境保護、地方觀光、市民安全等地方自治項目皆有關連。因此現在的基隆市府會支持公民團體辦理公投，將透過民政處與公民團體溝通，協請專家進行提案法治文字的修改，協助公投的進行。

如今看來，四接公投案應該有機會在新任市府團隊的推動下步入正軌，但中央地方踢皮球，害民眾受到憲法賦予的公投權利差點就被搓湯圓搓掉，也實在令人無奈。時任基隆市長的林右昌，就是因為不想處理四接公投這塊燙手山芋才會丟給行政院和內政部，結果沒想到最後又是由林右昌坐上內政部長一職，然後內政部被批評越俎代庖、干涉地方自治權利，也意外充滿諷刺。

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