近日美國主流媒體不斷報導一顆疑似是從中國漂流數千里到美國上空的間諜氣球被當地民眾當成了UFO，目擊者莫不感到興奮不已。

消息曝光後，即令北京外交部刻意低調處理，只說是民間的氣象氣球偏離航道，飛到了北美洲，但是美國政府抓到這個機會，立刻小題大作、大肆宣揚中共賊心未改，從未放棄偵搜美國敏感地區的情報。而本來計畫到北京訪問的布林肯，也立刻宣布延後訪中，企圖將這個「間諜氣球」事件無限誇大，增加他未來與北京談判的籌碼。

中美兩國，可以為一顆氣象氣球的奇幻漂流而各自大做文章，可見中美之間的互信，已經脆弱到如同一顆氣球、一戳即破的地步！

政治人物，總喜歡把小事情無限誇大，來顯示自己如何高瞻遠矚，可以從平凡的小事，洞悉敵人的邪惡企圖。

在21世紀高解析度的間諜衛星已經滿天飛了，連地面汽車上的車牌都能讀得出來，誰還會用無法準確遙控飛行途徑的間諜氣球來搜集敵人的情報？ 連月球背面的地表及岩石，都能用遙控登月車來進行攝像及鑽孔分析了，哪裡會需要用最原始的氣球去搜集地表的情報？

一顆迷了路，隨著氣流到處任意漂流的可憐氣球，不幸飄到了美國上空，竟然可以小題大作到如此地步，也是在是太不可思議。更絕的是，美國軍方竟然聲稱「暫時」

打算將其擊落，說是擔心降落地表的氣球會引發大火，傷害到地面的住家。可是照理說，如果將其擊落或逮捕，載具上所有的間諜電子設備，不就可以依法沒收，並將搜集內容分析後公諸於世，正好逮個現行？

早年兩岸還在冷戰狀態時，讓訪問金門的外國「使節」親手施放空飄氣球到中國大陸，是重要的「娛賓」項目。1962年，前美國國務卿杜勒斯訪問金門時，也曾拿著空飄氣球留影。還有一次，以色列國家通訊社甚至發布新聞，聲稱發現由亞洲飄來的政治宣傳氣球，對台灣表達抗議。

近年南北韓之間，也經常互相空飄氣球，承載宣傳單與食品到對方領空，引發雙方互相叫罵，說對方居心不良。互飄最原始的氣球到對方領空，用來做政治宣傳與娛樂的成分居多，哪會有什麼間諜企圖？

這顆奇幻飄的中國製氣球，最後會飄到哪裡降落，必然會被媒體一路跟蹤，引起國際社會的注意。最終該氣球無論落地或落海，所承載的「間諜設備」也必然會被美國政府拿來大做文章。可以預料的結果，一定是「查無實據」，然後無疾而終、船過水無痕。

（作者為作家）

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