台大醫院院長吳明賢接受某電視政論節目連線訪問時信口表示：陳建仁在3個領域的成就是世界級的。第一個就是有關台灣早期爆發烏腳病，陳建仁「發現」元凶是地下水含「砷」，砷不只會造成烏腳病，砷中毒也會造成其他全身的系統性疾病。陳建仁的研究成果救了很多患者，而此，正是烏腳病慢慢從台灣消失的重要原因。

吳明賢的如上證詞，即刻讓特定媒體張燈結綵、大肆宣達，不過也正是因為如此，而立遭台大教授彭錦鵬糾正：「發現」烏腳病元凶的，並不是陳建仁，而是包括葉曙、陳拱北、吳新英、陳萬裕、曾文賓、侯書文、郭宗禮等台灣大學醫學院的研究團隊，是這些教授透過大規模流行病學調查後，才「發現」飲用含砷量偏高的深井水，是烏腳病的主要病因。

貴為天下第一院 - 台大醫院院長的吳明賢，係由陳建仁共同指導其在台大修讀臨床醫學研究的博士論文。基於師徒親密情誼，由感念師恩的出發點為陳建仁發聲，原屬基本人情義理。但在開放數據資料的網路時代胡言瞎掰、顛倒黑白，就只是讓吳院長自己與陳建仁都下不了台。

此回吳明賢的亂言陳建仁「發現」烏腳病元凶，就與管碧玲等人，在陳時中選舉市長的前夕，接力胡謅「陳時中經歷1984年愛滋疫情、曾觸診千名愛滋患者」，是愛滋病的「救星」般，都誤以為人手一機的台灣，民眾不會善用電子查詢系統。戒之，慎之！

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