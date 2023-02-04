一顆氣球，延遲了美國國務卿布林肯訪問中國行程。但這個 氣球，接下來會如何影響中美關係？ 影響世界局勢？ 影響台灣的處境嗎？

古董間諜氣球和中國最新科技，加上公開飛越美國上空，經由媒體所有美國人都看到了，這就有太多想像空間了！

中國的衛星科技已經可以拍到美國境內行使車輛的牌照號碼，還要用間諜氣球去收集哪些美國機密資訊呢？

北京方面馬上對事件表示遺憾，說是民用無人飛艇，用於氣象科研，受西風帶影響，嚴重偏離航道。

美國拜登政府不敢大意，先延遲 布林肯訪問中國，一方面氣球是來自主要競爭對手中國，且過去沒發生過；一方面是氣球大剌剌飛越美國上空，明顯挑戰美國安全優勢與信心，是可忍孰不可忍！

然後，美國防部派遣最新進第五代戰機F22到蒙大拿州上空觀察這顆氣球，得到資訊是氣球體積約有三輛巴士大小！

紐約時報新聞的一則留言很有趣：「這下真糗了！上次是美軍撤退阿富汗，這次是一個中國氣球飛越美國！」

後續發展很重要，如中國大陸方面可以讓氣球降落，或由民間公司展現類似氣球，則事件或可大事化小。

如果是如川普所說，「把氣球打下來」，則事件會更加情緒化、民粹化；但因美國防部說這是監控氣球，能讓它繼續晃到東岸而不打下來嗎？

至於布林肯延遲訪問中國大陸，除了氣球事件太特殊外，也是一個下台階，顯然中美雙方談不攏，可能訪問無成果，甚至不歡而散！麥卡錫訪問台灣、中美軍事對話管道、美國加大科技管制、甚至切斷華為的所有供應產品，都顯示目前中美兩國關係連小陽春也不容易！

一顆氣球，讓美國政府與媒體緊張，讓美國取消訪問行程，但我不敢笑，反而有點緊張，要密切關注中美關係將會如何變化，台海和平是否會影響？

就像超人電影一樣，「看！那是一隻鳥？那是一架飛機？那是中國間諜氣球！」

一顆氣球，正式揭示了美中新冷戰的序幕！

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