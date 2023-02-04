旅美英派學者翁達瑞喜歡幫人上課。從最初搭上中國向「西方取經」的列車，在中國教了幾年的個案教學後，到最近成了英系台派國師，教上了癮，不停地在臉書上幫郭台銘、慈濟、台大、高虹安、王鴻薇等人上課。當然這其中最大的差別在於前者是「身體力行」，後者卻只是「嘴砲愛台」，不過演得賣力，都會有人信。

林智堅的論文抄襲事件自爆發以來，除了蔡英文總統大氣地領全黨相挺之外，最挺林智堅的當屬本名為陳時奮的西華盛頓大學教授翁達瑞，可見物以類聚、人以群分一點不假。蔡英文與翁達瑞都是人格屬性非常相近的學者，兩人都喜歡自我吹噓，也都是非常投機的機會主義者。

近日教育部駁回林智堅的中華大學學位訴願案，理由為中華大學審議委員會程序並無違法或不當。但其中最難堪的是教育部在駁回的判決書上，明明白白地指出林智堅「在有關其研究計畫執行重心之問卷調查分析之電腦軟體名稱及使用方式等一般研究基礎能力及理解上，顯有相當不足之處。以此研究能力而得撰寫運用複雜統計方法的期末報告書、甚而為該期末報告書之主要執筆人，實難能令人相信訴願人確有此研究能力」。直言林智堅根本沒有獨立完成此篇論文的研究能力。

想一想，這不僅僅是統計分析的模型不會跑，也不只是統計分析的軟體不會用，而是連軟體的名稱都講不出來！我學生當中有這樣的草包，只怕連大學都畢業不了，足見這樣的碩士學位，被撤銷真的是剛剛好而已，那些還在閉著眼睛、遮住良心瞎挺的，到底是跟梁靜茹借了多少的勇氣呢？

這些人，上自蔡英文總統，下至翁達瑞之流的綠色學者，至今沒有人出來向國人道歉。這些出賣自己靈魂與腰桿的偽知識分子，令人不齒，國家交在這樣的人手裡，豈有不敗，豈有不亡呢？

建議請翁達瑞幫林智堅上一堂統計分析課。一個人懂得統計分析，最起碼能夠知道風險評估。人家鄭文燦在第一時間道歉了事，現在已經高升為行政院副院長（地下院長）了！而林智堅現在還在「戰論文清白」，難道真的是聽信了翁達瑞所說的「誰叫我放棄論文的戰場，誰就是藍營的內應」這番鬼話嗎？現在唯一的解套當然是讓蔡英文馬上任命翁達瑞接任教育部長，這樣的人才不加以重用，豈不是瞎了台灣價值的眼嗎？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）