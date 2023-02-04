大陸春節假期消費大爆發，除觀光旅遊業外，影視市場也明顯回溫，據統計，截至1月27日兔年春節檔電影票房超過65億元人民幣。兩岸影視合作基礎深厚，隨著大陸影視市場升溫，兩岸影視合作問題再度受到關注。

與時俱進 鬆綁限制

以鄧麗君為代表的台灣流行歌曲，早在冷戰時代就透過無線電波打動大陸人心，隨著改革開放的腳步，台灣影視作品迅速進入大陸市場，其中以瓊瑤劇最具代表性，早已成為兩岸幾代觀眾的共同記憶。近年大陸古裝歷史劇、仙俠玄幻劇在台灣獲得高收視率，台灣影視作品如《想見你》、《我們與惡的距離》等，亦在大陸有大量粉絲。

多年來兩岸不僅互相引進影視劇，還進行了廣泛的影視劇合拍合作。不少台灣影視演藝圈人員在大陸發展，經過不斷的融合，近年出現許多優質的合拍片，於河南拍攝，由張艾嘉編劇、導演、演出，在兩岸三地都獲得重要獎項的《相愛相親》，是其中典範。大陸影視產業發展蓬勃，擁有廣大的市場、雄厚的資本和豐富的取景資源，台灣則擁有獨特且長期累積的創作經驗，與大量專業人才。兩岸影視可以在優勢互補基礎上深入合作。

不過，兩岸影視合作面臨不少政策上的阻礙，尤其政治上的條條框框太多。譬如對大陸影片配額制度至今未鬆綁，大陸影片要在台上映，需抽籤取得配額，大陸好電影，台灣觀眾能否看到全憑運氣。此外，政府對大陸影視人員來台工作和發展亦有限制，削弱對人才的吸引力。「愛奇藝條款」對大陸互聯網平台的封殺，剝奪台灣觀眾觀看大陸影視的權利。台灣應該對自己的軟實力有信心，放鬆管制，幫助台灣影視業抓住大陸市場的機遇。在網路時代，想要靠「堵」，阻擋大陸優秀影視顯然不切實際。而大陸對台灣演藝人員的政治性限制，也需要與時俱進鬆綁。

大陸近年在促進兩岸影視合作方面發布頗多利好政策。2018年大陸發布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，在影視領域推出了「兩取消一放寬」政策，即取消對從業人員參與節目製作的數量限制、取消對引進影視劇數量的限制、放寬對影視劇合拍的限制，這些政策對深化兩岸影視交流合作意義深遠。不過，在實際操作層面，大陸在影片審批等方面亦頗受詬病，亟需進一步改革，方能給予業界和資本更多動力。

走出本土 結合所長

從具體合作領域來看，兩岸影視業界可結合各自所長，拓展編劇合作，挖掘更多題材。從敘事而言，兩岸影視各有其特色。大陸更擅長敘述宏觀歷史等「大而重」的故事類型，而台灣業界則在聚焦個體的「小而美」故事類型上有其所長，譬如近年台灣的青春題材影片風靡大陸，在大陸觀眾心中擁有良好口碑。因此，兩岸的編劇合作可以極大豐富華語影片的類型，如犯罪片、職場片、玄幻片、漫畫改編題材等。

從長遠來看，台灣影視可在本土和本土之外多線並進，做強做大在華語影視圈的競爭力。台灣影視業近年過於注重本土路線，但本土市場容量有限，出現單一化的風險。台灣曾有電影新浪潮時期，出現了楊德昌、侯孝賢等電影大師，他們的作品既立足台灣的特殊歷史，又能超越台灣本身去描摹一個更大的時代，因而成為世界觀眾共享的佳作。

台灣影視界不應把影視資源過度集中在本土路線，而要放眼本土之外的市場，在內外的交相映射中創造新的經典之作。本土市場只能養活小成本影視作品，大成本製作就需要滿足大陸市場的需求，就需要更大的視野來創作，創意是台灣的優勢，把台灣創意帶進大陸，可以激活台灣影視產業的活力。

隨著大陸的消費與經濟復甦，大陸市場將為兩岸影視從業者提供更大的舞台。企盼兩岸影視從業人員能享受更寬鬆的創作及合作環境，為兩岸民眾呈現更多優質作品。