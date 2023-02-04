林智堅的中華大學論文經訴願後，遭教育部裁定駁回，且其理由洋洋灑灑，已經坐實了林智堅的論文顯係「抄襲」無疑，即使再打行政訴」官司，恐怕也無濟於事。林智堅的政治之路，恐怕也只能到此為止了。

但林智堅的論文門問題，其實還沒有完全解決。因為真正造成民眾普遍反感的，還是台灣大學的論文，而這正是當初以蔡英文為首、陳建仁為副，而一群民進黨立委、側翼，極力為其辯解、護航，不惜以全黨之力，向台灣最高學府宣戰的風暴中心。

我們不曉得林智堅有無針對其台大的論文提出「訴願」，更不知教育部的審核進度如何，但以教育部對中華大學論文的裁斷來看，林智堅根本對其論文內容一無所知，因此，即便有「訴願」，相信也一定會被「駁回」，這不但是對林智堅的「二度傷害」，對民進黨而言，更等於是無休無止的燙手山芋。

論者謂林智堅「非笨即懶」，從其迫不得已宣布退選開始，其實應該還是有時間立即請人「惡補」的，豈料他台大不敢去，而去中華也毫無準備，以至一問三不知，連「一般研究基礎能力及理解」能力皆明顯不足。這雖已足以證明其「草包」的本質，但卻不能解說其心態。

一個明知自己是「抄襲」的人，居然還如此有恃無恐，敢於向教育部提「訴願」，其所仗恃的，無非是民進黨以「全黨之力救一人」的僥倖心理，反正朝中有人，教育部是自己人當家，定然能夠加以擺平。

殊不料，2022地方選舉大敗，蔡英文不得不辭卸黨主席，而全黨檢討，在賴清德接任黨主席之後，直指其等如敗選的罪魁禍首，情勢丕變，已成為千夫所指的「棄子」，註定是要被切割的。其間雖有其業師陳明通想力挽狂瀾，說成「冤案」，可最終連陳明通都被拔了官，已可略窺其最終的下場了。

林智堅的政治生涯看來已是被判「死刑」了，可受罪的不止是林智堅一人而已，如果台大論文也遭到同樣的命運，民進黨的形象，恐怕還會遭受另一波的重挫，因而影響到2024的大選。

如何處置這林智堅這一燙手山芋，最能快刀斬亂麻的狠招，就是開除林智堅的黨籍。但是，林智堅的抄襲，關涉的只是個人的道德，而未觸犯任何具備「開除」的充要條件，如果林智堅因抄襲被開除，那鄭文燦、蔡適應，乃至也有紀錄的陳建仁，又應當如何處理？這恐怕有夠賴清德頭痛的了。

依我的看法，民進黨最佳的處理策略，就是「遊說」林智堅出面承認錯誤、公開道歉，並主動退出民進黨，如果台大論文也已訴願，趁還未有結果之前，趕緊撤銷，也不要再打什麼「行政訴訟」了，然後就出國一段時日，避開風頭，讓時間沖淡一切。這才能將對民進黨的傷害，減到最低的程度。

「揮淚斬馬謖」，可能無法服眾，因為民進黨類似的人恐怕不少，難以一一斬絕；但讓馬謖自動退黨，或者不失為「亡羊補牢」之計。宋太祖曾用「杯酒釋兵權」之計，民進黨也大可仿而效之，來個「杯酒釋黨籍」，至於這一「杯酒」，裡面裝得是怎樣的「酒」，就讓民進黨、賴清德去傷這個腦筋吧！

（作者為退休大學教授）