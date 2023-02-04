自從去年開始就有分析認為蕭美琴可望成為未來賴清德參選總統時的副手，民眾黨的蔡壁如更是直指民進黨無論誰參選，副手都會是蕭美琴。外界做此分析的原因主要是認為蕭的駐美代表任內，與美國互動良好且深受美方信任，這將對賴清德帶來更順暢的對美溝通，要知道上次民進黨內初選賴清德之所以失利，很大程度上也是因為美方的不信任，甚至直到現在，美國不信任的說法也一直未消失。

比較有趣的是，距離民進黨總統初選以及未來的大選還有一段時日，蕭美琴就出來澄清，讓這類分析成為無中生有的想像。這番否認反而更讓人覺得是有意低調，因為媒體和專家的分析並非內幕爆料，本就是眾說紛紜，大可不必如此著急地加以澄清。

持平而論，蕭美琴確實可以給賴清德帶來互補效應，女性政治人物的身分、良好的對美資歷以及過去與新潮流的緊密關係，都讓蕭美琴與賴清德有著很好的合作基礎，即便是後來蕭美琴逐步與蔡英文走近，也並不影響雙方的良好互動，賴清德作為副總統當選人訪問美國時，陪同的也正是蕭。有分析認為獨派對蕭美琴的不認可會是減分，實則不然，獨派的這種態度恰恰可以讓蕭美琴爭取中間力量，降低賴清德的獨派色彩，畢竟單純依靠獨派的力挺，斷難贏得大選。

但是，這也並不意味著賴清德就真的可以依靠蕭美琴來實現自己的總統夢。蕭美琴的對美溝通到底能在多大程度上幫助賴清德贏得美方信任，這其實要打上大大的問號，因為這不光要依賴美國自身的評估，而且要依賴大陸方面的認定。如果大陸認定賴清德是台獨，且他一上台就會採取斷然措施，那麼美國自然就會將賴清德的上台視為中美關係的黑天鵝事件，為了避免這一情況的出現，自然就會採取前置管控作業，選擇更為中道的人選。

從這個角度看，台灣一直將美國的認可視為當選的主要保證，那是忘了一個根本前提，那就是美國對大陸反應的評估，只有當美國認為某個候選人的當選不會引發大陸激烈反制時，才會以積極態度對待。

外界也顯然高估了蕭美琴在美國的影響力，她目前在對美溝通中能如此順風順水，那是得益於中美關係的低落和美國的戰略需要，打順風球自然更容易取得成績。但是，中美關係終究還是需要中美雙方來處理，台灣只能扮演棋子的角色，而無法主動作為，更沒有自己的選擇。從這個角度看，賴清德恐怕要多花些時間研究如何跟大陸打交道，以及如何降低自己的獨派色彩。起碼就目前來看，賴清德的所謂軟性論述依然難以改變他的獨派形象，更談不上贏得大陸的認可。他的兩岸功課還遠未開始籌畫，這恐怕才是賴清德真正的罩門。

有意思的是，美方目前對賴清德的態度，恰恰證明美國不敢真正挑起兩岸戰端，換言之，所謂美國處心積慮激怒大陸，乃至不惜挑起兩岸戰爭來阻止大陸崛起，就是茶餘飯後的政治笑話了。