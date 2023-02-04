蔡英文執政6年來，在一片抗中的聲浪中，討論兩岸戰爭已經成為全球的主流聲音，反而提倡和平卻被民進黨人汙名化為「投降派」。所以「抗中」是王道，「和中」變成是胡說八道。在這種氛圍之下，許多其實是邪魔歪道的「黑熊派」，就不斷的配合美軍將領鼓動戰爭，其中聯電創辦人曹興誠恐怕是台灣安全最大的一號「熊市」人物。

儘管有這些邪魔歪道的言論存在，但是日前台灣恢復舉辦的大陸台商春節活動，蔡英文總統卻在致詞中表示，與對岸溝通的大門始終敞開。她還向台商強調，維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，也是所有人的共同期待，而推動疫後健康有序的交流，也是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。

蔡英文在會中並重申：「我方溝通的大門始終是敞開的，在理性、平等及相互尊重下，我們願意和北京當局展開對話，一起尋求雙方可接受而且促進區域和平及穩定的可行之道。」

這是民進黨久違的和解聲音，雖然蔡英文沒有提到九二共識，但總比提到「兩岸互不隸屬」要和平許多。至於蔡英文的聲音變了，是真是假其實已經不太重要，因為蔡英文在去年民進黨九合一挫敗之後，這次不像2019年表現出一副「辣台妹」的樣子，這已經是她給自己加分了。

當然，兩岸能夠「春暖花開」不是蔡英文個人的期待而已，去年九合一地方選舉民進黨抗中牌推不動，代表台灣人民已經厭煩民進黨操弄兩岸關係作為取得政權的良方，所以主動用選票讓曾經被拱上「817萬票高峰」的蔡英文難看；也以手中的選票下架用一隻掃帚就想抗中的行政院長蘇貞昌。

選票已經決定了蔡政府的命運，而此時大陸國台辦也稍來善意的訊息，他們主動發布新聞稿表示，中國航空主管部門已通過「海峽兩岸空運協議」聯繫管道致函台灣方面，「希望貴我雙方相向而行，推動兩岸航線恢復正常運轉，可優先考慮恢復台胞反映較為集中的廣州等16個兩岸直航航點。」兩岸能否重新開放原先的航點，已經是兩岸「春暖花開」的指標。

至於台商方面，他們也感到兩岸氣氛愈來愈好，更期望也能開放大陸人士到台灣商務和旅遊以增加兩岸合作。尤其是目前大陸是全世界第二大經濟體，台商應該要借這個機會多賺點錢、賺點大陸的錢。畢竟，就像東莞台商協會會長陳宏欽所說：「你愈限制、愈不開放，我們會喪失很多機會。」

台灣現在需要的是拋棄「戰爭論」，為兩岸營造更強烈的「和平論」。台灣越說和平，兩岸和平發展才會越有希望。而讓那些極少數邪魔歪道的「熊市戰爭論」遠離台灣，只要那些言論遠離，即使不需要依靠「天佑台灣」，台灣人也會活得更好、更安全。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授）