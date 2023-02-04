白宮國家安全會議發言人柯比日前宣布，國務卿布林肯將於5至6日訪問北京；這項訪問被視為是去年11月習近平與拜登在印尼舉行峰會的後續行動。但是布林肯在啟程前夕，突然宣布將延後行程。理由是中國大陸放送一枚間諜氣球進入美國領空。美國認為這是「不負責任、侵犯主權、違反國際法、令人無法接受」的舉動。

雖然大陸外交部解釋稱，該飛艇屬民用性質，用於氣象等科研方面。因受西風帶影響，且自身控制能力有限，致使該飛艇嚴重偏離預定航線。中方對飛艇因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。但是美方顯然不接受此項說詞。

拜登聽取簡報後，接受國防部長奧斯汀和美軍參謀首長聯席會議主席密利的建議，認為擊落氣球恐怕會危及地面人員的安全，因此決定不採取軍事行動擊落氣球。拜登的決定，引起國會共和黨議員強力撻伐，指責政府無作為。亞利桑納州聯邦眾議員畢格斯則直言，拜登是沒用的三軍統帥。在國會群情激憤的情形下，國務院必須延後布林肯的訪中之行，以緩和民情。

中國大陸為何要在此時發送氣球，引起各方諸多猜測。事實上，現代科技進步，利用衛星偵測地面情資已經司空見慣。大陸發送古老的偵測氣球，確實啟人疑竇。從鬥爭的角度來看，大陸發送氣球，就是希望被人發現。證明大陸具備先進技術可以隨時發送飛行物體進入美國領空，對美國空防構成威脅。尤其蒙大拿的馬姆斯特羅姆空軍基地，是美國空軍341導彈聯隊的駐紮地，也是美軍最大的洲際彈道導彈基地。另一方面，北京發送氣球可能是有意在布林肯赴陸之前，發出一項訊號，提醒美國應該放棄對台灣的支持，並停止在亞洲推進軍事活動。

在布林肯訪陸前夕，奧斯汀到菲律賓訪問，與菲國政府達成協議，在菲律賓增加4個軍事基地的使用權，並將強化原有5個軍事基地的建設與應用。此舉顯然是要利用菲律賓的戰略位置，加強美國在南海、台海制衡中共的力度。針對中共的意味十足。

其實大陸發送的這枚氣球對美國並不具備實質上的安全威脅。美方藉此小題大作，很可能是與北京在合演一齣外交戲碼。布林肯訪中，是拜習峰會的續曲，主要議題是俄烏戰爭與台灣議題，也是一件不得不做的外交作為。然而在目前的國際架構下，拜登政府不會放鬆對中戰略打壓，中共也不會對俄烏戰爭的態度做出明確的改變，尤其外傳習近平將於春天訪問莫斯科。因此布林肯此時訪北京，不可能為美中關係帶來戲劇性的改變。

既然此時相見不如不見。放出一顆氣球讓布林肯延後訪中，為雙方製造下台階，正是一項「美中合作」的表現。

（作者為退休大使）