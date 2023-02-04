大陸航空運輸協會致函我民航局，建議恢復兩岸16個直航點，交通部和陸委會初步都表示還在評估。但此事攸關兩岸人民的交流便利，蔡政府應該放下政治歧視，隨著疫情減緩的趨勢，擬定擴大兩岸航點的方案。

讓人民交流重回常軌

2020年新冠疫情爆發前，兩岸客貨運的航點多達71個，台灣10個，大陸61個。疫情爆發後，雙方航運急凍，如今只有北京、上海、廈門和成都4個航點。過去每周約890個航班，現在只剩200多。大量台商聚集的長三角與珠三角沒有足夠的飛台管道，台商台眷返台不但非常不方便，機票費用還大漲，吃不消的人乾脆放棄回鄉，至今已有13萬人因此被除籍。

大陸航協在致民航局的信函中，呼籲盡快將直航點擴增至廣州、南京、重慶、杭州等16個航點，以便利台胞往來。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，當前兩岸疫情已趨於平穩，是進一步恢復兩岸航線正常運營的有利時機。廈門台商會長吳家瑩也認為，許多航點已經停了3年，台商都亟需讓產業與經營盡速恢復正常，也盼望生活盡快恢復常態，目前兩岸雙方應該以民生為主，「政治意識形態是不是可以先放下？」

的確，檢視民進黨政府因應防疫下的航運政策，明顯可看到在政治意識形態指導下的歧視與雙標。大陸雖最早爆發疫情，但在嚴格封控後轉趨穩定，反倒是歐美印度等地區災情慘重。但我國的邊境管制，一直對兩岸往來特別嚴格，且趁機把大陸妖魔化，疫情肆虐的歐美可以往來，疫情相對而言輕微的大陸，政府卻設下重重關卡，還違反國際共識，把新冠稱為武漢肺炎，並大砍航點限制入境資格，讓陸配和小明們回不了家，在大陸的台灣人想回家，也面臨重重阻隔。

如今大陸放棄清零，付出免不了的重症與死亡代價。但隨著民眾抗體的逐漸建立，全球最後一塊感染拼圖補齊，在一段時間之後，大陸的疫情會和世界其他國家差不多，這也意味著台灣和大陸的往來風險並不會比和歐美日來得高，甚至和台灣本身的疫情不相上下。在全球逐漸走出疫情陰影，新冠轉趨流感化之際，台灣對兩岸往來應該進行後疫情時代的規畫，讓人民之間的交流、商務合作的運轉能重回常軌。

大陸對台採緩和基調

大陸航協要求增開航點，是出於大陸當局近來對台灣改採緩和的政策基調。包括國民黨前主席洪秀柱、金門縣長陳福海、國民黨立委陳玉珍赴廈門與新任國台辦主任宋濤會晤後，大陸便重新開放金門酒廠生產的酒類進口，之前62家因註冊問題無法出口產品到大陸的台灣企業，也立即獲得放行。其實金酒銷陸和台企的註冊問題，都是民進黨政府該處理卻因無能或疏忽而讓民間蒙受的損失，大陸方面願意正面回應台灣民間的需求，顯然是有意改善台灣民眾對大陸的觀感。

但在另一方面，此舉也可能是讓民進黨政府的「抗中保台」少些彈藥。今年是各黨為大選全力廝殺的一年，防疫弊端叢生、施政屢遭詬病的民進黨仍抱著「抗中保台」的老招數不放，如今更是把「疑美」和「賣台」畫上等號，明擺著要把美國因素拉進台灣選戰，讓民進黨藉著美中對抗在台灣大選中獲利。這種唯恐兩岸不亂的心態，是明知台灣未來需建立在穩定和平的兩岸環境中，卻出於一己之私，將國家長遠發展與人民的安和樂利都推上祭台，認定只要兩岸關係差，民進黨得票就不會差，但這究竟是在愛台還是誤台？

交通部觀光局為今年招攬國際旅客來台訂下了600萬人次的目標，其中100萬要來自大陸，交通部長王國材也說，站在推廣觀光的立場，他歡迎陸客來台，但事關疫情與運量，還在和陸委會與衛福部研商。其實是否擴增航點，不只看疫情，更要看民進黨政府是否能放下政治盤算。請民進黨政府不要再拿疫情當工具，真心把人民的需求放在第一位，先恢復兩岸直航航點再說。