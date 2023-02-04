美國眾議院議長麥卡錫的來台風向球，已經激起美中台三方的波濤洶湧。麥卡錫最新的發言是，「我現在沒有任何排定訪問台灣的行程」；但眾院外委會主席麥考爾卻說：「我計畫4月訪問台灣，當麥卡錫決定去時，我將一起去訪問。」到底麥卡錫來不來，目前誰也說不準。

為何會如此？就是因為中美之間角力緊繃所致。中國大陸已經放話，如果麥卡錫訪台，情況會比裴洛西訪台更嚴重。裴洛西訪台引發共軍圍島演習，導彈飛越台灣領空，同時沒收了台海中線。麥卡錫如果訪台，共軍會出什麼招？情況可能比外界想像的嚴重，美國最清楚，這正是麥卡錫暫時封口的原因。

此際，原本計畫於5日訪問北京的美國國務卿布林肯卻突然喊卡，理由是中國大陸一顆疑似間諜氣球的飛艇飄越美國蒙大拿州上空，這樣一顆氣球就讓原本安排好的行程打亂？顯然太高估了這顆氣球。恐怕是雙方沒談攏，藉這顆氣球讓大家好下台。談不攏的因素之一很可能就是麥卡錫的訪台。

中美之間為了麥卡錫角力甚深，從美國國務院的發言就不難得知，國務院發言人普萊斯說，任何議長都能決定出訪，但美國會採取行動確保美中競爭為主軸，不會演變成衝突。麥卡錫對國務院來說確實是燙手山芋，又不能禁足他出訪，又怕中美因此衝突。

台灣是中美的角力戰場，麥卡錫的落點正是台灣，中美吃麵，台灣政客跟著喊燒，綠營都高聲支持，藍營似乎也想討好美國，不敢拒絕，甚至說「歡迎多多交流」。但是裴洛西來台已經把民眾嚇破膽了，難道這些政客都不顧老百姓感受，把戰爭當兒戲嗎？麥卡錫還是別來吧！