林智堅的假論文事件，經教育部駁回其訴願後，曾公開力挺林智堅的蔡英文，除了應向曾相信過她的選民道歉，有幾件事，是身為總統的她必須對外說清楚，不容一絲含糊。

去年8月10日，蔡英文在民進黨中執會，下令全體黨公職相信林智堅，「一起大聲地跟大家說，讓社會可以理解整件事情的始末和真相。」近日，教育部以「實難能令人相信訴願人確有此研究能力」的理由，駁回林智堅訴願，形同宣告證明清白的最後一道防線已經瓦解。

或許蔡英文礙於面子，會刻意裝睡不道歉，但回顧整段過程，老百姓是該好好檢視當初蔡英文到底是在什麼情況下來說服社會支持林智堅。

第一種情況，是蔡英文根本沒看過論文，也不知內容真偽，純粹用愛瞎挺。若是基於這種理由，就代表這位總統缺乏責任感，講話不實在，未來她的發言都得打上折扣。

第二，是蔡英文看過論文，卻判別不出內容有問題，代表她欠缺基本的學術識讀能力，這顯然不符擁有倫敦政經學院博士學位、亦擔任過國立大學教授者所該有的水平。而這，當然會令人對蔡英文的論文門有更合理的懷疑。

第三，是蔡英文看過論文，也曉清楚內容有假，但為了選舉，選擇對國人說謊。這種情況最為嚴重，這意味著國家元首的誠信大有問題，會基於私利而欺騙公眾。

當年尼克森在水門案只因說了一個謊就面臨彈劾，為免難堪而自行請辭總統。實事求是的誠實文化，是美國能不斷再次偉大的底蘊，而台灣呢？對政治領袖無情，是偉大民族的標誌，林智堅的論文事件，無疑是測試台灣民主能否真正轉骨的試金石。

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