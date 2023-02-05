公元1292（元世祖至元29）年，馬可波羅受元世祖忽必烈委託，從泉州出發經海路護送蒙古公主闊闊真到伊兒汗國（今伊朗東部）成婚，任務完成後，轉路回威尼斯。

公元1295（元元貞1）年，馬可波羅回到歐洲。故馬可波羅曾到中國兩次，第一次為公元1266（宋度宗咸淳2；元世祖至元3）年，僅停留或1年；第二次為公元1275～1292（宋恭宗德祐元年；元世祖至元12～元世祖至元29）年，約17年，故馬可波羅在中國停留的時間共約17至18年之間。

「馬百萬」究竟來過中國沒有？爭論至今未息。南開大學史學家楊志玖教授（公元1915～2002，民4～91），於公元1941年（民30）從《永樂大典 》所錄元代《經世大典‧戰赤》的一段史料中，見有「兀魯得、阿必失和火者，取道馬八兒，往阿魯渾大王位下」的記載；而伊兒汗國的史學家拉施特在其《史集》中則記載合贊迎娶闊闊真時，也提到火者等使者，與《馬可波羅遊記》中記載護送闊闊真的使者名字一致，這自然成為證明馬可波羅曾到過中國的有力證據。

縱然到過中國為真，誇大失實仍有其可能而已。在這情況之下，發生在宋、元之間的爭戰故事如文天祥者，不會出現在《馬可波羅遊記》中。馬可的書中對中國的北方，統稱契丹（Cathay），港、台常把Cathay翻成國泰，如國泰航空（Cathay Pacific）、國泰世華銀行（Cathay United Bank）；而馬可波羅也把中國南方的南宋稱「蠻子國」，頗令人好奇。

因整個宋朝，無論文化的興盛或經濟生活的繁富，皆歷朝之最。如唐宋八大家，唐朝除韓愈、柳宗元外，其餘歐陽修、蘇洵、蘇軾、蘇轍、王安石、曾鞏皆在宋朝；經濟方面，近見史話黃征輝先生大文〈中國這隻睡獅醒了過來？〉中列舉：「1840年鴉片戰爭之前，清朝GDP占全球經濟總量的32.9%。…事實上，清朝平均GDP占全球經濟總量的比重，僅居中國歷朝排名的第9位。排名在清朝之前的朝代，依序為：宋、唐、明、元、隋、漢、晉、秦。例如排名首位的宋朝，經濟實力最強大的時候，GDP占全球經濟總量的80%。」

當然，GDP的計算，本質上並非古今中外都能一致，但大致而言，在人類的商業社會未普及成熟前，華夏高級而成熟的農業社會，其GDP總值會領先全球，並不意外。故只有華夏中國，自視天朝，把鄰居視為蠻夷。今反過來中國的北方契丹視宋人為蠻子國；當然，中國過去把南方稱為南蠻，那南宋非南蠻乎，似乎代表在大都（今北京）的元朝，尚高南方一等。

而元朝自太祖成吉思汗（公元1162～1227，南宋高宋紹興32～理宗寶慶3）西征之時，已是蔓爾小邦威尼斯在歐陸逐步崛起之際，威尼斯人東來經商謀生者眾，蒙古人一定較中原華夏更早接觸到商業文明，但蒙古人不必辛苦地靠經營商業謀生，靠鐵騎征掠，所向披靡，繁榮的蠻子國南宋，是獻表稱降的啦。但當時華夏的南北雙方，似把元、宋之爭，視為內戰，不過是南北之爭而已。爭什麼？爭天下，天下為何？中國也。此看前文中文天祥親歷崖門海戰後感懷詩句：

樓船千艘下天角，兩雄相遭爭奮搏。

古來何代無戰爭？未有鋒蝟交滄溟。…

昨朝南船滿崖海，今朝只有北船在。

北兵去家八千里，椎牛釃酒人人喜。…

上列文天祥的詩句中，只有北、南之爭，不是外邦入侵之戰；崖山海戰後，元朝乃繼承華夏為正統，我們的歷史書中，朝代是寫著宋、元、明、清…可為證。

《馬可波羅遊記》中沒有文天祥，但華夏各地追念文天祥者至今不絕；今之兩岸三地，紀念文天祥的祠、廟、場所眾多，不能盡述。但有一追念文天祥最奇妙而生動者，似為我家鄉平遠縣灞頭官窩裡的「福祖王公」祭典，是一個自公元1282 （元至元19）年至今已740餘年，民間從未停歇的祭拜。

平遠縣灞頭官窩裡，是客屬民系創始者之一程旼（約公元419～518，五代宋恭帝元熙元～梁武帝天監17），自建康（今南京）經江西南遷至梅州平遠縣後的居留地，當公元1277（明端宗景炎2）年文天祥從福州南下，在今梅州、龍巖客屬區一帶，招募組建客家兵團之時，平遠壩頭的程旼族裔，已在當地居住750餘年，為當地大族，壩頭一帶，程姓人氏已過半。

文天祥前來募兵組織義軍，程氏家族一定是他重要招募對象，因為都是「衣冠南渡」的後裔，當即一拍即合；程氏族人，一定很多成為文天祥的鐵粉。文天祥兵敗以後，公元1278（宋端宗祥興元）年，元朝軍隊攻占梅州，當然會秋後算帳，平遠壩頭乃成為首要清算目標。程氏族人早預料到難逃清算，乃向四鄰逃避，故至今平遠縣無一程姓人士。

但平遠壩頭官窩裡居民，在文天祥就義後，弄了個「福祖王公」節，在先賢程旼原葬地（原墓被其後裔移往他處），訂在陰曆6月6日偽稱為程旼生日，獻燒白馬祭拜。何以叫「福祖王公」呢？因南宋都城臨安陷落時，陳宜中、陸秀夫等擁立宋端宗在福州即位，文天祥奉詔入福州，任樞密使，其位等同王公，福祖王公自為文天祥的本尊了；而且陰曆6月6日並不是程旼的生日，而是文天祥的生日。

自公元1282～1283年至今，「福祖王公」的祭拜，已不簡斷連續了740年；其中特別有燒白馬一項儀式，我平遠縣淳樸鄉民，盼有白馬供文天祥跨鞍上馬，得馳騁他去，重組義軍再戰乎！

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】