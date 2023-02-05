2022年，對於英國而言，是煎熬的一年。在位70年的伊莉莎白二世逝世，9月到10月歷經三位首相；通貨膨脹創40年新高，民間抗爭猶如野火燎原，到2023年2月初，又有逾50萬勞工發動罷工，規模創逾十年最大。去年10月25日上任的首相蘇納克，就職迄今已逾百日，不僅沒有交出亮麗的施政成績單，還要面對三大挑戰：在內政上，通膨造成的民情反彈不易平息；在外交上，脫歐後遺症持續浮現；在經濟國力上，GDP規模不進則退，已被前殖民國印度超越，未來恐淪為孤懸的「中等強國」。

英國正式脫歐已三年。從2016年時任的柯麥隆首相舉辦脫歐公投，在2017年和2019年的兩次下議院選舉，取得英國人民的支持之下，梅伊和強生在首相任內陸續完成脫歐的程序。然而，強生面對2020年新冠疫情，佛系的防疫政策備受爭議。英國脫歐後，他全面追隨美國的外交政策，由於還是未能獲准進入美國市場以降低失去歐盟市場的衝擊，加上受到2022年俄烏戰爭後的能源通膨之影響，內閣閣員的集體掛冠而去，最後請辭下台。民生物價飆漲，以及長達兩個月、保守黨「茶壺內風暴」的黨揆之爭，特拉斯首相9月上任，10月請辭，此其間更適逢英國女王的辭世與為期兩周的國葬，社會的氛圍躁動不安。

在政治的意識型態上，保守黨從1979年柴契爾夫人「減稅」、「民營化」、「小政府」的大政方針，適不適合當前疫情過後，40年來首見的高通膨年代。依據「貿易經濟學」（Trading economics）的資料庫，英國通膨率從1988年到1990年突破8％以來，在2022年之前，只有2009年和2011年超過4％。去年2月俄烏戰爭之後，近乎失控的通貨膨脹，見諸於扣除房屋建造與維護成本、住宅保險、抵押貸款、以及房地產仲介費用，2022年5月到年底的消費者核心物價指數（Core CPI）年增率都超過6％。對照1989年到去年10月底，消費者核心物價指數1.94％的平均漲幅，英國人民對於物價飆漲的感受，也因而直接反映在去年9月到10月，共歷經強生、特拉斯、以及現任蘇納克的三位首相之奇特景象。

值得警惕的因而是，前首相特拉斯甫上任，就倉促下台的「減稅配套方案」。相關的措施包括：取消上調到45％的所得稅最高稅率、取消原定要上調的企業稅率（從19％提高到25％）；在減稅的同時，還有節流的措施，包括：削減全民健康保險的支出，以及針對凍漲兩年能源價格的政府補貼，從補貼兩年，大幅縮減到半年（到今年4月）。

雖然去年10月底，強生內閣的前財政大臣、史上首位印度裔的蘇納克接任首相，但迄今仍未提出具體因應對策。過去半年讓英國民眾習以為常的是，在缺工的同時，從醫療體系、大學體系到基層員工，百工百業的加薪罷工風潮，愈演愈烈，還沒有看到盡頭。

面對明年12月底之前的國會選舉，蘇納克要如何端出讓人民有感的政績，2023年是關鍵的一年。首先，英國王室成員的潔身自愛，此其時也。在2023年的第一個星期，哈利王子出版的新書，不斷向外界提供王室內幕的茶餘飯後之素材；而賡續進行的，則是在護照、紙鈔、硬幣、郵票上面的查理三世肖像。做為高齡75歲的虛位元首，英國國王查理三世有義務維護王室的形象，以公益之名，外交出訪大英國協的成員國家，避免成員國家的退出，導致大英國協土崩瓦解的情況發生。

其次，前事不忘，後事之師；安居樂業，是人民對政府最基本要求。保守黨「減稅，小政府」的財經政策思維，並不適用2023年所面對、歐洲能源通膨和美國經濟衰退的亂世。基於英、日的貿易協議，更進一步加入由日本主導的CPTPP，開拓遠在亞太的市場，是中長期發展的願景。近在咫尺更根本的問題，仍是如何處理英國和歐盟的問題。有鑒於俄烏戰爭爆發，英國和歐陸各國深受能源通膨之害，「休兵止戰」當是一個契機。就此觀之，美國與北約的態度至關重要。

最後，2021年3.1兆美元的GDP，不進則退；當務之急，是如何應對能源通膨和勞工加薪的問題。然而，國際政經環境的惡化，不是操之在英國，經濟國力已些微落後於印度，失去歐盟市場後，如果又無法在中長期獲得替代的市場，恐讓法國在追求經濟國力增長之路上勝出。一旦3兆美元「從地板，變成天花板」，在長期競爭態勢下，英國成為一個孤懸的「歐陸境外的中等大國」，並非完全不可能的情境。