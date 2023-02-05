法國作家雨果年輕時在路上看到兩名士兵挾持著一個因偷麵包而被判死刑的男子，一位貴夫人乘坐馬車經過，囚犯注目著貴夫人，但貴夫人卻對囚犯視而不見，雨果因而寫下撼動人心的｢悲慘世界｣。

新北市日前傳出4口之家3死的悲劇，80歲老母和兩名50多歲兒子均已枯槁成乾屍，僅剩嚴重失智的85歲老父獨活。法醫研判母親和大兒子死亡時間超過3個月；小兒子死亡時間較近，均為嚴重營養不良導致心因性休克而死亡。

2023年的台灣，居然會有人活活餓死，里長、管區、社會局、市政府、中央官員，領了納稅人的稅金到底所為何事？到底哪個環節出了問題？

精神失常及失智已被列為高風險關懷對象，為何半年來社會局沒有實地訪視關心？病患無定期服藥就診，公衛人員幹什麼去了？我也想請問侯友宜，一天到晚說關心市政、關心市政，這些孤苦無依的市民你關心到哪裡去了？

有錢的可以住養老院，沒錢的呢？死在家裡都成木乃伊了都沒人聞問；陳建仁一個月領49萬只做了一件事：扶植了高端，官員們賺得肥滋滋，你們眼裡看到這些風乾的屍體麼？看到沒有？這不是雨果筆下的｢悲慘世界｣是什麼？

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