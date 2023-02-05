美國政治新聞網站「酒杯新聞」（Punchbowl News）日前透漏重磅消息，指出甫於元月初當選眾議院議長的麥卡錫，計畫今年春季訪問台灣，美國國防部正為此預做準備。此一震撼訊息立即引來中國外交部發言人毛寧「不指名」的警告，要求「美方有關議員應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不要做影響中美關係、破壞台海和平穩定的事情。」

本來美國參眾議員來台訪問並非大不了的事，僅僅最近這一年就猶如過江之鯽、絡繹不絕；這些美國的最高民意代表來台，不是要我們購買客機，就是推銷產品或要求進行投資，其他許多檯面下的需索則不得而知。但眾議院議長的身分則非比尋常，因為這個職位是美國總統的第二順位代理人，僅次於兼任參議院議長的副總統。

麥卡錫聽聞北京的反應後，很快地擺出「老子不受你指揮」氣勢，強硬回應「我不認為中國能命令我在何時何地能去哪裡！」，但次日卻也表示「我現在沒有任何排定訪問台灣的行程。」雖然目前麥氏是否真的會讓台灣之行成為事實還無法得知，但以他非常強烈的反中立場，許多政治觀察家均預判他極有可能訪台。

麥卡錫年僅54歲，比上任已83歲的裴洛西年輕許多，相信是一位衝勁十足的政治人物。此外，麥在競選時曾表示，若當選眾議長，將組建「中國問題特別委員會」，關注並反擊中國對美國國家安全所構成的影響。去年底在他所寫的一篇專欄中也表示，「中國共產黨是我們一生中最大的地緣政治威脅，為贏得新冷戰，我們必須以強硬政策應對中國的侵略。」

針對麥氏訪台，目前在國內已成熱門話題。甫於地方選舉吃了敗仗的民進黨政府，顯然會表示熱烈歡迎，以不失大做內外宣傳良機，同時彰顯與美關係的堅若磐石與外交成果；而國民黨也只能拿香跟拜，自然也會言不由衷和「被迫」表示歡迎。然而掌握國家安全政策的政府高層，必須要考慮到麥卡錫來訪所可能產生的影響及後果。

回顧去年8月裴洛西訪台，除風光地接受蔡總統贈勳、拜訪立法院，讓蔡政府雀躍不已，帶來煙火般的短暫效果之外，真不知為台灣究竟帶來何種好處及利益？其實裴氏訪台主要是在選舉前為自己及共和黨創造聲勢。雖然她在台停留不到20小時，卻造成共軍在台灣周圍一系列軍演，發射11枚東風導彈，其戰機也從彼時開始，打破兩岸默契，不斷跨越台海中線。

麥卡錫和裴洛西的訪台時空背景不同，裴氏是為眾議院選舉爭取選票而來，而麥卡錫卻是剛剛當選議長。有了前車之鑑，如果他仍執意來訪，則顯然是有意攪局，猶如「黃鼠狼給雞拜年」，蔡政府應該公開地告知麥氏時機不宜，做出讓人刮目相看的決定，也讓麥卡錫有個台階可下。

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