外交部2月4日發布新聞稿，譴責中共放送偵查氣球侵入美國領空。外交部指稱：我國政府注意到中國共產黨政府這種違反國際法、侵犯他國領空及主權的行徑，不應見容於文明國際社會。中國共產黨政府應立即停止這類侵犯他國、造成區域不安的作為。

外交部此一舉動，有若干值得批評之處。

第一，此事純粹是美中之間的外交戲碼，與我國毫不相干。外交部跟隨美國批判中共，儼然把自己當作是美國的應聲蟲。這是自貶身價。

第二，台灣並不是超級大國，在國際間根本沒有話語權。外交部「飭令」中共立即停止這類侵犯他國、造成區域不安的作為。這是自我膨脹。

第三，陸委會主委邱太三一再期望兩岸春暖花開。但是外交部一再對大陸惡言相向，加深兩岸的敵意。這是扯陸委會的後腿。

外交工作的主要任務是營造友善氛圍，避戰謀和。而不是四處樹敵。外交部實在「應立即停止這類侵犯他方、造成區域不安的作為」。

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