媒體報導，日昨針對高雄市政府編列交通罰鍰收入新台幣15億元，進而引發藍綠雙方政黨論戰，最終協商結果則再次出現「循例暫時擱置」。對此，長期關注交通安全議題的高雄前時力議員林于凱表示，「要求執法要增強，但罰單又不能變多」，請問是要第一線的交通執法人員怎麼做？他稱「議員的邏輯」有時候還真的是很奇怪云云。

林于凱指出，交通罰鍰的市府預算每年都會被「藍綠刻意擱置」，而各家的議員也都想對這筆歲入比手畫腳喊價，唯多半是主張市府不要跟人民搶錢啦，或者說應該要專款專用的用於改善交通。他說議員喊話不要跟人民搶錢，這件事頗讓人覺得無言、無聊，「為何會被罰？不就是『因為違規』」嗎？

其實，相關議員的邏輯一點都不奇怪，而且還相當的「接地氣」。因為，類似案件的「處理真相」與「現世報」不都在近期的高雄活生生的上演過？檢視一下「高雄在地」綠營立委劉世芳、地方服務處的主任日前不才發生「『類』公報私仇」的交通會勘風波，講白了，只要「問題問對了」，答案不就出來了？因為，就是有人會很雙標與靠勢啊，不是嗎？

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