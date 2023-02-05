日本防衛省統合幕僚監部於2月2日公布，中國海軍2艘作戰艦（舷號151、599）當天由東海經宮古海峽進入西太平洋，引發日本關注。另我媒體報導，有民眾出海海釣於2月1日目視在東北角外海，有中國054A型飛彈護衛艦濱州號/515，逼近蘇澳外海30浬，我海軍紀德艦則在附近警戒。由於近期美國眾議院議長麥卡錫可能將於4月間來訪，亦引起國內關注。

首先，日方發現共軍151、599兩艘作戰艦，為中國東部戰區海軍駐浙江舟山驅逐艦第6支隊所屬052D型驅逐艦鄭州號/151、054A型護衛艦安陽號/599。查詢151艦，曾與同艦隊之同型052D型驅逐艦150艦，於去（2022）年9月中旬由東海經日本奄美大島附近海域進入西太平洋，復經宮古海峽返回東海。

另054A型護衛艦/599艦，去年7月底曾由東海經台灣與日本與那國嶼間水域，沿著台灣東部海域南下，8月初在蘭嶼東南方活動。其次，我民眾於蘇澳外海發現之共艦515，亦為中國東部戰區海軍所屬。該054A型護衛艦濱州號/515，近期於1月中旬與052D型驅逐艦南京號/155，一起由東海經宮古海峽進入西太平洋。

然從052D型驅逐艦與054A型護衛艦等艦上之防空、反艦，以及反潛等武器及監偵裝備配備，將可形成一個快速機動的遠海海上打擊編隊外，也可成為東部戰區情監偵海空區域的前沿部隊與戰場的指管通情中繼平台。

最後，從上述推斷，以及艦隊未伴隨大型遠洋綜合補給艦等，是否此區域增加兵力由2艘到4艘，抑或前述之052D型驅逐艦鄭州號/151、054A型護衛艦安陽號/599等遠海艦隊，可能也是要去接替半個月前在台灣蘇澳至台灣東部一帶海域的052D型驅逐艦南京號/155、054A型護衛艦濱州號/515，國軍在此須常態部署以為因應。相信，日方近日也會嚴密掌握前者4艘共軍作戰艦動向。

再者，我們更可以看出中國從去年8月初圍台軍演後，對於禁航區三、甚至其他四、五區域，均未撤除，成為中國海軍艦船常態活動之區域，也將延續至美國眾議院議長麥卡錫來台訪問時，共軍海上軍演區域，對此國軍在岸、艦部署與防務，更需要提前加強與研擬；亦引發擁有鄰近台灣的日本隱憂，加深西南諸島軍事力量的部署。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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