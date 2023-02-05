近日民進黨發布新聞稿，宣稱「國民黨及亂台」、國民黨不僅「朝共」，還有一堆退將「投降者聯盟」。民進黨要求國民黨主席朱立倫正視並約束「投降者聯盟」屢次破壞台灣團結的「離譜行徑」云云。民進黨指控國民黨前主席洪秀柱、國民黨籍民意代表陳玉珍等人赴大陸並與國台辦主任宋濤會面，是「朝共行徑」。針對民進黨的攻擊，國民黨則回應指這是典型「抹紅」手法，批評民進黨只會喊「抗中保台」路線，國民黨則是用行動「溝通護台」。

年初大陸國台辦主任宋濤對台灣社會發出信號，公開宣稱：「大陸將在一中原則以及九二共識的基礎上，與台灣有識之士就兩岸關係發展，以及國家統一問題舉行對話磋商。」顯然所謂「有識之士」應指支持、認同及接受「九二共識」的泛藍及其他人士，或者尊重、不否定「九二共識」之政黨，如台灣民眾黨。前國民黨主席洪秀柱曾主張「一中共表」、「一中同表」，積極主張兩岸和平統一。

在宋濤與洪秀柱的對話協商中，洪立場鮮明宣稱：「台灣不應缺席中華民族復興的進程，兩岸同胞應該攜手奮進，共同完成國家復興和統一。」上述完成國家統一及中華民族復興之倡議，與大陸兩岸政策願景及目標息息相關。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬公開宣稱宋濤上任時，即提出要與台灣相關人士共商祖國統一大業，現在國民黨前主席包括國民黨的一些官員們拜會宋濤主任，質疑國民黨「是不是已經承認了兩岸要統一這個選項？」

同時，針對大陸迅速解決洪秀柱提出允許部分台商產品運輸到大陸，大肆地詆毀和抹黑，批判洪直接給此前不符合要求的台商企業「開後門」，批評大陸給洪等一干人等「送人情」。又大力宣稱「兩岸交流必須是官方對官方，且在平等、互相尊重前提下進行。」吊詭是，對於國民黨主席洪秀柱、無黨籍縣長陳福海及立委陳玉珍能夠訪問大陸官方及從事協商，反而執政的民進黨卻無法參與兩岸事務協商，其角色及作用影響，已嚴重陷入「被邊緣化」之治理困境。

民進黨在兩岸議題及政策選擇污名化在野黨做法，不僅不利於政黨政治運作及良性競爭，也分化國民意識、國家認同分歧；更是惡化兩岸關係良性互動。無論是副總統賴清德接任民進黨主席後，民進黨首度對兩岸關係政策表態；或是黨團幹事長鄭運鵬對上述對話之質疑，民進黨皆是落入傳統台獨論述及兩岸政策窠臼範疇。這一方面凸顯其運用意識型態貼標籤方式，污名化與陸有關係之民眾。另一方面則可見仍殘留「抗中保台」路線痕跡，仍存留在其黨內DNA，難以去除存留印記。

民進黨既要「和平保台」、建立兩岸和平穩定框架；又宣稱兩岸進行「有意義對話」、「建設性對話」，但舉凡兩岸政黨對話、非政府組織對話， 無論是國共論壇、海峽論壇、滬台雙城論壇、兩岸企業家論壇及相關文化論壇，動輒批評這是中共統戰伎倆，「舊國民黨」靈魂附著在民進黨身上，民進黨的兩岸政策趨向「舊國民黨化」，導致除堅持僵化主權觀外，欠缺兩岸治理問題的多元工具。

有趣是，既往國民黨污名化中共與台獨是同路人，今日則是民進黨標籤化中共與國民黨是同路人，國、民兩黨不是在政策上展開對等、理性辯論，反而是以「意識型態」道德性指控競爭對手國家認同。民進黨兩岸政策的類「舊國民黨化」，使其也很難與國民黨推心置腹、共商國是。無論是李登輝或陳水扁執政，皆召開國是會議、國家諮詢會議及經濟發展諮詢會議，彙整廣泛民意利益，有助於穩固社會基礎。然蔡英文執政後，並無進行政黨間重大國是討論及協商類似會議。

反而綠營較為慣用手法，是指控台灣內部已被共產黨所統戰赤化。包括運用兩岸權貴資本主義、中共在台協力者、受到中共認知作戰影響者及在地共鳴者、中共同路人及中共統戰對象，標籤競爭者政治行為親中賣台、親中媒體、紅色台商及學者，視主張兩岸和平發展及促進兩岸交流者與合作者，為極力與中共關聯之利益相關者。

不容否認，確實有些不具國家認同及忠誠，基於個人利益、商業利益及政治利益，違反所謂「國安五法」。然而若將兩岸正常交流，也要標籤化為受中共統戰影響的「政治收買」，如此勢必分裂國家認同，導致人民內部因認同分歧產生國家利益界定衝突。這不利於台灣命運共同體的建構及發展，標籤化做法恐將「人民內部矛盾」激化成「敵我之間矛盾」。

這些標籤化作法本為「抗中保台」路線之實踐，然副總統賴清德在九合一選後民進黨慘敗，極力倡議「和平保台」路線，頗有令人耳目一新之感。然觀之前述新聞稿所批判對手黨行為，無論是類似「國民黨及亂台」、國民黨「朝共」，退將「投降者聯盟」，皆不利於共同體建構。且又掉入傳統標籤化競爭對手窠臼，凸顯民進黨長於意識型態治國，然兩岸治理能力卻有局限性。

如此聲稱實與「和平保台」目標恐相互悖離，既無法恢復兩岸人民健康而有序的交流與合作，也難以維持台海和平穩定及秩序；「抗中保台」路線同時激化台灣社會內部族群、國家認同分歧；也刺激兩岸關係衝突，經由美國火上澆油加緊將台灣「烏克蘭化」，此為實行「抗中保台」及「聯美抗中」之政治代價。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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