日前中國大陸一個圓圓白色漂亮的氣球，飄到美國，在美國媒體報導後，演變至美國國務卿布林肯宣布延期訪問中國大陸，沒想到一個氣球 能夠讓兩國外交關係如此緊張，還真是意料之外。

其實，這種事在各對立的國家之間，是稀鬆平常。筆者在1970年代，擔任國防部心戰總隊空飄分隊長，在本島、外島、南韓曾經分別以基地空飄站指揮官及顧問身分派駐設在國內苗栗、馬祖及南韓離38度線不遠的水原空飄基地，負責對大陸地區高空空飄及支援南韓對北韓中低空空飄作業。

我高空氣球分兩種， 一種是高度66.9公尺，一種高度66.3公尺，20層大樓，可說是龐然大物，飛行高度是7萬到10萬英呎，因升空時會短暫干擾其他飛行器，施放作業均在夜間12點後，全島航空管制，加上一般飛行器飛不到如此高度，無影響飛安疑慮，該氣球底部掛有400磅傳單或其他物質，如救援藥品或口糧，採取到達目標區時，定時自動引爆，傳單或其他物質向下散落，分布面積視風速可達10到20平方公里。

這次飄到美國中共氣球，從照片看應該是橡膠材質，而非塑膠，其成本較塑膠貴，製作工藝水平要高，因其外觀圓形，並非飛船造型，完全依靠氣流主導飛行路徑，推測是不可搖控的航天氣象用氣球，受到高空氣流改變，否則不至於飄洋過海，跑到北美，筆者也曾在苗栗空飄基地，施放時因氣流改變，飄到印度，引起印度抗議。

美國國防部自己一位不具名高級的官員向CNN記者說明為什麼不擊落它，因不會對美國本土的美國人構成物理動力的威脅、對民用航空也沒有構成威脅、對情報蒐集不如中共的衛星，而布林肯藉此延期訪中，就令人費解？

這其中有無對中國大陸給這一次布林肯訪問設下紅線，表達不滿有關？但美方故意找這一個理由升高到停止訪問，是有一點小題大作，今人覺得突兀，球不是今天才發現。上個月底美國眾議院議長麥卡錫要訪問台灣一事，雖然已經表態沒有行程規畫，但不等於沒有行程，他更強硬說他愛到哪訪問，中共沒有權利說三道四。民主黨無法說服麥卡錫下，當然也無法保證麥卡錫的行程，符合中共的訪問要件，而不得不先行找個下台階是有可能的，至於後續的發展如何，美國會不會放任麥卡錫走訪台灣，台北方面應繼續掌握狀況，有所綢繆！（作者為前駐韓心戰顧問 ）

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