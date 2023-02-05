圖為美國東部外海被擊落的大陸氣球。（資料照／美聯社）

美國放了一陣子消息，說國務卿布林肯2月5日要訪華。但是連外媒都覺得不尋常。因為等來等去，沒有什麼細節。最後推不過，跑出來一個不具名的消息人士，跟《金融時報》說「領導會接見」。看到這種進度，我噴笑了。

美方透過外媒放話，要跟北京討論的是幾點：一要求中美恢復軍事溝通。二要求中國不得援助俄羅斯。三為麥卡錫竄台打預防針，要中國不要太激動。中方從頭到尾，一聲不吭。外媒跑去問中方。可是，中方的回答，一律是「沒有可以提供的信息」。

美國很忙。說要對華為全面斷供。當然，產業鏈去中國化，沒有停。國際大廠在美國壓力下遷離中國，本來就正在加緊進行。

美國財長葉倫，一邊逼中國減免某國債務，一邊要求中國停止拋售美債。然後說她要訪華。眾議院議長麥卡錫計畫跑台灣。中方當然強烈反應。麥卡錫嗆聲說我要去哪裡，北京管不著。

美國國防部長奧斯丁，訪問韓國跟菲律賓。口口聲聲「中國威脅論」。然後跟菲律賓簽協議，新建4個軍事基地。三個針對台海，一個針對南海。

這樣的態勢下，美國還在放話布林肯要訪華。也就是，我對你不仁，我對你不義。但是我要跑北京。怎樣？美國一直拿著它的六步棋，想幹嘛就幹嘛。

再下來，美國五角大廈突然發聲明，說有個中國間諜氣球，飄過美國領空。中方的回應太經典了。「關於無人飛艇因不可抗力誤入美國領空，中方已核查，並向美方做出反饋。該飛艇屬民用性質，用於氣象登科研。該氣球自身控制能力有限，且受西風帶影響，嚴重偏離預定航線。中方對氣球因不可抗力誤入美國表示遺憾。中方將繼續同美方保持溝通，妥善處理這次因不可抗力導致的意外情況。」

然後，美國就表示，因為這個中國氣球，步林肯暫時推遲訪華。但是，不是不去北京，只是推遲喔。麥卡錫則是說，他目前沒有跑台灣的計畫。

事實是：一、之前幾次中美會談，都是美國一再要求的。二、談了之後，中美關係基本沒有改變。美國並沒有停止對中國的極限施壓。對不要介入中國內政的要求，也是充耳不聞。三、布林肯跟葉倫急著訪華，但顯然沒有打算營造，對中國一絲友善的氛圍。

然後，中國氣球（氣艇），就不可抗力的飄到美國領空了。中國，表示遺憾。（作者為作家）

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