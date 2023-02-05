2月3日，美國國務院公布國務卿布林肯推遲訪華。美方提出的直接原因是中國的「間諜飛艇」、或者「高空偵察氣球」飛臨美國上空，對中方「不負責任」的行動和事後的「遺憾聲明」，表示不滿。布林肯原先強調，美國將「致力於確保外交溝通管道暢通，準備在條件允許的狀況下，儘快訪問北京」。目前，華盛頓各種輿論轟轟烈烈，擔心「訪華收穫有限」是主流說法。這些評論也引向「氣球」後面的另一個觀察點，即麥卡錫「訪台」將繼續在美國政治中發酵，衝擊中美關係。

當前華盛頓有一個普遍流行的看法，不少「專業人士」認為，由於美國對俄烏之戰的戰略出現調整，美國將通過加大對烏克蘭的軍事援助，儘快結束這場戰事。於是，美國得以抽身向東，將集中力量應對中國。他們預估美國打「台灣牌」的力度將迅速加大，預估中美關係衝突的一面，將快速上升，預估美國的戰略轉向，可以「威懾中國」。「美國回來了」！民間通俗的說法，就是所謂台海將有「大戲上演」，「兩岸關係將受到重大衝擊」。這些觀點、視角，不能一概斥之為「機會主義者」，各有其相對的道理，但悲觀性似乎占上風。

本文提出一個略有不同的看法，那就是如果麥卡錫真的「實現訪台」，結果可能出乎意料，即支持兩岸和平統一，將成為台灣民意主流。

依據主要有兩點：其一、麥卡錫若訪台，近期目的是引發中國大陸「軍事遏獨」。但中國做事有自己的「節奏」，可主動選擇反擊方式。指責中國大陸「改變台海現狀」，指責中國將提早「武力攻台」，是美國政府、國會、兩黨一貫的調子。目的就是通過逼中國大陸對台「動武」，達到延緩中國發展的目的。拜登政府除了對川普政府的對台政策「蕭規曹隨」，還在大幅增加國防預算，加大挑起台海軍事衝突等方面，「更進一尺」。用意是將台海事態，往引發中國大陸「軍事遏獨」方向發展，同時借機增強美國在亞洲的軍事存在。如加緊推行「亞洲小北約」或「軍事一體化」等設想，胃口很大。

麥卡錫若訪台，也是主打引發中國「軍事遏獨」這張牌。底色是政黨博弈，個人收益次之，「訪台」發展脈絡，也可說明這一點。去年8月，裴洛西「硬闖台灣」，折騰了幾個月後最終成行，此後，形成了中美對立升級的態勢。中美關係從戰略互信受到損害，發展為美方直接背棄政治承諾。期中選舉後，拜登政府加緊扶持民進黨，唆使其加速「台獨進程」，因此民進黨在「九合一」選舉中，逆勢操作繼續打「親美抗中」牌。慘敗後，從美國的反應看，措施是繼續強化與民進黨的勾連，繼續深化和催化「台灣問題的國際化」，加快「武裝台灣」，繼續逼中國大陸「軍事遏獨」。

共和黨方面，見縫插針。麥卡錫不但照抄裴洛西的「訪台」版本，還高舉「反中旗號」，以示他比裴洛西「走得更遠」，對華更加強硬。如去年裴洛西從台灣回到華盛頓接受記者問，她第一句話就是：「在美國，沒有人比我更反華的了」。近日美國政治新聞網站報導，有記者問麥卡錫，去年裴洛西強勢訪台，結果引起中國大陸的環台軍演，他是否也擔心若前往台灣，會再次升高台海軍事緊張情勢，麥卡錫的回答是：「我要表明，我永遠不會讓中國決定我能否去哪兒，或者什麼時候我能夠去」。

同時，麥卡錫也要權衡「訪台」的嚴重性，還要避免「被嫁禍」、「點火不成」的政治風險。避開敏感的時間節點，他做出審慎姿態，強調：「目前，我沒有要去台灣的行程規劃。（Additionally, newly elected House Speaker Kevin McCarthy, who has expressed interest in visiting Taiwan, told reporters at a press conference Thursday that he has no current plans to do so. 「China’s never going to tell me where I can and can’t go. But I have nothing scheduled right now to go to Taiwan,」 he said.）。

說明麥卡錫「訪台」這張牌的使用，雖然可以隨時「捲土重來」，但也受到節制。關鍵是中美關係的發展方向，並非是美國根據自己的戰略需要就可以安排的。中國並沒有說「不出手」。

最近，原駐美大使，新任命的中國外長秦剛在會見聯合國大會主席時，就傳遞了這樣的資訊：「中國永不擴張，永不稱霸，但也絕不向任何霸凌與霸權低頭」。中國不會踩「美國的節奏」，中國在如何「軍事遏獨」方面，除了「針鋒相對」之外，重要特徵是在台海問題上，保持中國的戰略定力。可見美國的戰略挑釁，如果不是沒有底氣，就是出現誤判。逼中國「軍事遏獨」，結果可能是「弄巧成拙」。

其二、民進黨試圖以輕慮淺謀的軍事行動，迎合美國需要。這種政策傾向促成台灣社會的覺醒，意識到「反中保台」只能是禍害。台灣主流民意一直不支持極端「台獨」，這是對民進黨的重要制約因素。無論民進黨如何操弄、挑釁，台灣民眾就是「不願言獨」。

現在的趨勢是，俄烏戰事的警示，民進黨在「逼大陸軍事出手」方面與美國勾連，不惜輕舉妄動等事實，擦亮了人民的眼睛，民眾對「台獨」路線開始唾棄。中間選民發出了「要和平，不要當炮灰」的聲音，而持和平統一的力量越來越多，而民進黨的分裂卻在加劇。民進黨用美國定義的、預測的、所謂的「中國武力攻台」，「戰爭威脅逼近」等方式，操縱民意，結果帶來反效果。

「眼見為實」是中國政治的一大特徵。在中美較量的拉鋸中，大陸實力快速增長，大陸在對台政策上，對「兩岸一家親」與「反對台獨分裂主義」路線的貫徹和深入，這些努力逐漸為台灣民眾默默認可。「避免戰爭」、主張「兩岸和平」，認為和平統一有利於兩岸的判斷、主見抬頭，就連過去國民黨主張的「不統不獨不武」，也相形見絀，開始失去意義。

而民進黨冥頑不化，只擔心「反中保台」的空洞化趨勢，如不能遏制，民進黨的政治安全就沒有保障，這一點從企圖加劇麥卡錫「訪台」信號的發酵，民進黨主動追加動作方面，就可以看出來。如近日「立法院長」親自出馬，直奔華盛頓，目的顯然是「加強國際公共印象」，達到對麥卡錫「訪台」進行「官方層次驗證」的效果。即對民進黨釋放的，聲稱去年9月由「立法院」授權，由民進黨民代在華盛頓遞交邀請信，與最終敲定「麥卡錫訪台」一事，進行「認定」。 搞笑的是，根據台灣和美國的媒體資訊，台灣「立法院長」在華盛頓期間，並沒有與麥卡錫見面，自然也就無法「封印」。

眾所周知，美國國會是立法機關，這次美方的「捏拿」，說明「民意如流水」也被納入了美國的預估，何況，後面還涉及美國在兩岸關係中的「仲介地位」。民進黨被迫「心領神會」，顯示其以軍事上的輕舉妄動迎合美國需要的「能力」，依舊被美國捏得死死的。

布林肯訪華呈「暫停狀態」。接下來，4月份麥卡錫是否「訪台」，美國第一號人物和第三號人物在「打台灣牌」方面的算計，美國兩黨在反華和中美關係方面，如何「鬥法」，如何「在對方跑道上安釘子」，序幕還未展開。

對兩岸中國人來說，機會在於，同心同力，共同建設一個現代化的，人民均富的中國。在疫後世界，進行新布局，也有可能成為兩岸的新聚焦。提出若麥卡錫「訪台」，「和平統一」有可能成為台灣主流民意的判斷，有一定的依據，期望對海峽局勢，產生正面影響。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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