紐西蘭的J. Oswald Sanders 先生著Spiritual Ledership 一書，在大陸有譯本，書名是「領袖」，第一章篇名「可敬的雄心」。說真正的領袖一定要有雄心壯志，但這種雄心必須是可敬的。

雄心令人尊敬

很多人都有雄心，但多數雄心還是離不開名利兩個字。有人問智者，長江裡每天穿梭的船隻很多，究竟有多少呀？智者答：兩條，一條為名，一條為利。原則上講這種只為名為利的雄心，多數並不可敬，甚至有傷天害理，臭不可聞的。

雄心是不是可敬，要看它的動機。例如台灣九合一選舉剛結束，但已有不少政治人物在籌劃2024年選總統。想當總統應是一種雄心，但如只是為個人名利，那就不是甚麼可取的雄心。

隨時可以重來

我現在已年屆85歲，談雄心壯志，好像嫌晚了一點，其實不然。大家都知道，美國有名的，最多產的原始派畫家摩西奶奶Grandma Moses，76歲學畫，80歲畫展轟動美國，90歲作品暢銷世界，101歲逝世前仍在作畫。她有兩本書，書名對有可敬雄心的長者，有很大啟發及鼓勵作用。書名分別是：「人生永遠沒有太晚的開始」及「人生隨時可以重來」。

2019年諾貝爾化學獎得主，古迪納夫（Goodenough），得獎時已年屆97歲，我今年85歲，如有志諾貝爾獎，為時並不太晚。上面這段話，主要在鼓勵有可敬雄心的人，年齡不是問題，讓我們大家不分年齡，一起來獻可敬的雄心，造福人類吧！

給苦難老人一點陽光

在這個世界上苦難的人實在很多很多。但苦難最多的要數晚年處處困境的老人。台灣人民不健康餘命為8.5年，亦即在離開世界之前，有8年半時間是痛苦難熬的日子，度過之後，才會安息。這些老人中，又以無子獨居體衰多病的長者及無子獨居、體衰失智的長者，最是可憐。真是要死死不掉，要活活不下去，那要怎麼辦呢？靠政府，靠親友嗎？嚴格一點講，連門都沒有。

我和妻子蘇老師都年屆85歲，結婚58年沒有孩子是無子西瓜。我有攝護腺癌，蘇老師有失智症。如果那天我走了，蘇老師將成為無子獨居老人，又是無子獨居失智者。要怎麼辦？想到這裡，若說不擔心，那是騙人的，那要怎麼辦呢？

老人院最重服務

我們想站出來辦老人院，我們不稱老人院，而稱天使居。要本著耶穌基督的大愛來經營管理，讓老人像天使一樣居住其間安享餘年。我們第一所天使居，建在新北市林口，為紀念捐款人已逝夫婿卓鑫淼先生，特命名為「鑫淼天使居」。2023年4月將峻工使用。

這所天使居規模不大，只能居住失能及失智老人44人，另有日照60人，總共104人。我們天使居的建築及內部設施，雖稱不上豪華，但功能卻先進，更重要的是服務一定令人豎大拇指，連聲稱讚。

讓居住的長者能愉快地安度餘年。入住長者多數是「不健康餘命8.5年」裡的長者，以無子獨居失能老人及無子獨居失智老人優先進住。我們的目標讓這些進住的長者，都無子變有子，因為我們會像子女一樣的照顧他們，成為他們的好兒女。

「鑫淼天使居」規模不大，辦得再好受益人仍然有限。所以我們的目標是要喚起大家的注意，一起來興建愛心滿滿的天使居。至於天使居是我們基金會興建的，或別的基金會建的，或企業家為營利而興建的，都好。我們的重點是有更多愛心夠水準的天使居出現台灣，讓可憐的長者安享餘年。

85歲仍祝福社會

天使居是誰的，根本不是重點！讓我們大家一起攜手共進，讓天使居在台灣能夠遍地開花，台灣將成為老人天堂。這是我這位85歲的王老先生，一個可敬的雄心。我雖已是85歲老人，但我仍有可能成為翻轉別人生命的祝福。我要大聲的對神說：我在這裡請差遣我。請大家共襄盛舉，拭目以待，多為台灣的老人們禱告！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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