台美21世紀貿易倡議可望在今年有所進展，對於參與區域經濟整合，建構自由貿易協定（FTA）困難重重的台灣，當然是一正面訊息。但台灣應正確解讀此倡議意涵，並因應未來發展。

美國川普總統上任後將FTA大幅拆解。川普認為過去美國FTA大幅開放市場，是使美國貿易逆差增加，國內就業機會流失的重要因素。所以立即退出跨太平洋夥伴全面進步夥伴協定(CPTPP)的前身跨太平洋夥伴協定(TPP)。另外針對已經生效，對美國影響較大的北美自由貿易協定(NAFTA)及美韓自由貿易協定，要求納入美國要求修改的部分而重啟談判。當事國雖然百般不願意，但在美國强大壓力下，也只好配合美國而重新訂立協定。

川普轉而推動不包括市場開放美國版的經貿協定，但進展有限。拜登上任後，除了持續對中國大陸經貿制裁外；另一重點是積極推動包括台美二十一世紀貿易倡議，美歐貿易和技術委員會(TTC)，以及包括美國等十四國的印太經濟架構等經貿協定。

上述協定共同特點就是避開市場開放，聚焦在新興貿易議題，美國目標在今年可以完成談判。而以目前台美談判進度，台美二十一世紀貿易倡議有可能在年底前到位。

除了促成台美二十一世紀貿易倡議外，台灣也應善用其他台美經貿機制，不拘泥於美方議題，提出台灣需求的項目，以發揮互補效益。台美目前還有經濟繁榮夥伴對話(EPPD)、科技貿易暨投資合作架構(TTIC)，以及行之多年的台美貿易暨投資架構協定(TIFA)等平台，這些平台的若干議題，例如供應鏈韌性及電信安全，在台美二十一世紀貿易倡議並未觸及，均應是未來關注的重點。

台灣長期目標則應與美國建構包括市場開放，全面性的FTA。由於台灣關稅高於美國，服務業自由化程度也不及美國，所以目前國內也有台美全面FTA對台灣並非有利，現有台美經貿協定已經完善的論點。

但是此看法並非正確。因為雖然台灣平均關稅為6.3%，高於美國的4.3%，但台灣對美國享有巨額貿易順差，降稅貿易擴散效果較高，也可結節省較多關稅。以2021年台美貿易值估算，在全面零關稅下，台灣出口到美國可省下約10.3億美元的關稅，高於美國對台灣出口所減免約6.2億美元的關稅。

另外，由於台灣自美國進口產品，約有85%為原物料及資本財等中間產品，全面降稅有利於下游產業節省關稅，並可降低生產成本，有助於提升台灣產品出口競爭力。

整體而言，針對台美經貿議題多元性及複雜性，台灣除了應有嚴謹客觀的效益評估外，也應做好談判準備，除了需面對美國不同行政部門；內部也應整合資源，制定完整談判策略，才能創造更多效益。（作者為中華經濟研究院區域發展中心主任）

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