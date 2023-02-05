俄羅斯外交部上月底宣布，大陸國家主席習近平將於春季到俄羅斯進行國是訪問，北京外交部發言人毛寧對此不置可否。若習近平成行，如俄國外交部所言，可謂「中俄頭等大事」，將牽動中國與美、日及北約（NATO）國家的關係，形成集團對抗之勢，對印太地區產生重大影響。

世界秩序將走向雙極體系

日本眼見中俄在俄烏戰爭及中美競爭下，逐漸形成「背靠背」戰略合作關係，乃積極聯結與北約（NATO）的安全關係，強硬應對北京。在此背景下，NATO祕書長史托騰柏格日前到訪日本，與岸田會談並發表聯合聲明，關切俄羅斯及中國在日本周邊聯合演習等擴大軍事合作。聲明中雖未將中國定位為敵人，但表明將共同應對中國帶來的龐大課題，更直指台海和平與穩定的重要性。日本可望與「七國集團」（G7）發展緊密的戰略安全合作，藉印太戰略連結NATO與「美日同盟」，使日美歐澳紐印連成一氣。

冷戰時期，日本搭美國安全便車，坐享美國「核子保護傘」的歲月不復存在，美國總統拜登雖不似前任川普對盟國的錙銖必較，但在印太戰略中，卻更加堅定的要求盟國分擔責任，降低對美國的安全依賴。日本在美國戰略收縮壓力下，將自衛隊的角色由「盾」轉為「矛」，並擴大結盟關係，以補美日同盟未逮之處。

美國在東亞「第一島鏈」戰略收縮明顯，將駐沖繩9千名陸戰隊員移防關島，及陸戰隊F-15戰鬥機不再常駐沖繩嘉手納基地，改為自阿拉斯加基地派F-22戰機巡迴進駐。自衛隊須接手沖繩防務，轉型成為美日同盟下，與駐沖繩美軍陸戰隊共同承擔第一線攻擊責任的武力。

岸田揚棄「專守防衛」，「憲法第九條」的「放棄戰爭」不再制約今後的安保戰略及防衛政策，是1954年日本「再武裝」後的自衛隊「2.0版」。然而，日本的安全戰略轉守為攻，中日的「安全困境」激化，無疑掏空雙方的互信基礎。岸田積極建構日本與NATO的安保合作關係儼然形成對中俄的包圍之勢，大陸外交部呼籲NATO放棄「冷戰思維陣營對抗」的理念。

拜登雖稱美中競爭不搞對抗，美國無意尋求「新冷戰」，但在中俄靠攏，NATO與日本集結下，世界秩序無可避免將走上「雙極體系」，冷戰以來的「長和平」能否持續，令人不能無疑，而「台灣問題」是造成新「雙極體系」不穩定的重要因素，此可從日本與NATO的接近看出端倪。

要避免新雙極體系下的中美衝突，須維繫中國與全球經濟高度互賴，而非脫鉤中國。美國前財政部長鮑爾森在《外交事務》為文指出廣泛脫鉤的危險性，直指美國對中政策將導致「兩敗俱傷」，為世界帶來極大的麻煩。中美交惡下，北京接近莫斯科，時任大陸外交部副部長樂玉成以「上不封頂」形容合作無止境的中俄夥伴關係。

中美關係優先於中俄關係

俄羅斯為中國鄰邦，雙方須和睦相處，但中國不應將俄國視為戰略資產，在中美競爭中，用來對付美國，平衡西方主導之世界秩序。在俄羅斯入侵烏克蘭之際，習近平赴莫斯科雖非毛澤東當年「對蘇一邊倒」的復刻，但此舉將被解讀為北京在與西方的戰略競爭中，選擇站隊俄羅斯。

中美若要實現「競爭共存」，就要透過對話維繫雙方政治、經濟與社會的交往，而非把俄羅斯放進冰箱，視而不見或假裝不存在，無助於建構兩國關係的護欄、補強新「雙極體系」的結構性弱點。不幸的是，中美關係互信薄弱，對話不易。

大陸「高空探測氣球」進入美國領空，北京澄清是民用的氣象及科研氣球，「誤入」美國領空，並非「間諜」探測，但美國並不採信，不但布林肯宣布暫緩訪中，拜登在輿論壓力下，不計代價派F-22戰機以AIM-9X飛彈擊落。不過，美國無意無限上綱，表明布林肯是延後訪中，而非取消。布林肯並強調，此事件凸顯美中須維持直接、定期的溝通，避免誤算及衝突。

在中美俄合縱連橫的三角輪迴中，中美關係優先於中俄關係，此決定「新型大國關係」的成敗，更攸關中國大陸在台海的核心利益。北京在適當表態後，需讓事件盡快落幕，不中斷與美對話，千萬不要使「氣球事件」成為「新冷戰」的楔子。